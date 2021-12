Recientemente la plataforma de peticiones ciudadanas, Change.org, dio a conocer un reporte en el que realiza diagnóstico del activismo digital en Colombia en el 2021.



(En otras noticias: 'Yo no elegí la guerra que me tocó vivir': Jorge Rodrigo Tovar)



En comparación con el año anterior, la ciudadanía colombiana redujo su participación en un 50% frente a temas políticos, económicos y sociales. De acuerdo al informe, mientras en 2020 los ciudadanos apoyaron con 8.5 millones de firmas digitales un total de 11.595 peticiones en internet; en 2021, bajaron las firmas un 10% y las peticiones un 60%.



(Puede leer: Hijo de Jorge 40 aspira a la Cámara a través de las curules de paz)

Durante el año en Colombia a través de Internet y en redes sociales se publicaron 6.957 peticiones ciudadanas, 4.638 menos que el año anterior; asimismo, entre enero y diciembre se alcanzaron 7,6 millones de firmas digitales, 900.000 menos que en 2020.



“Esto responde a una tendencia regional y global. Este año, luego del confinamiento del 2020, la gente volvió a las calles y se ha visto saturada por todos los entornos digitales evidenciando un cansancio que se materializa en este bajón. Igualmente, los ciudadanos están cansados de los mismos problemas y que no pase nada. Y, por último, las personas parecen estar desgastadas al no ver resultados, pero esto no solo pasa en plataformas como Change.org, sino también en las redes sociales”, afirmó Diana Marcela Durán, directora de Change.org Colombia.



(Le recomendamos: Petro: ‘Colegio electoral del Pacto se voló renglón étnico’)



Sin embargo, Durán agrega que, pese a este estancamiento, “los jóvenes en 2021 se han sumado en masa buscando un mayor impacto a través del activismo digital. De aquí la importancia de resaltar su liderazgo y protagonismo actual sobre la incidencia de la movilización ciudadana”.

Los principales temas de preocupación en el país

Facebook Twitter Linkedin

Radiografía del activismo digital en Colombia durante este año. Foto: Cortesía Change.org

Pese al decrecimiento del activismo digital, el reporte resaltó la presión que en internet y en redes sociales ejercieron los internautas para exigir que se hundiera la pasada reforma tributaria o la reforma a la salud, entre otros importantes temas de interés nacional.



El activismo digital fue clave durante el Paro Nacional, ya que más de 1’202.000 ciudadanos mostraron su inconformidad y promovieron diferentes ‘firmatones’ en la Web, Facebook, Instagram y Twitter para evitar que temas de impacto para el bolsillo como la reforma tributaria, liderada por el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, o la fallida reforma a la salud se hundieran en el Congreso de la República.



(Lea también: Francia Márquez evaluará su futuro en el Pacto Histórico)



En cuanto a las temáticas que marcaron la aguja de la opinión y el interés de los colombianos en Internet y redes sociales, sobresalieron los asuntos de política, justicia económica, derechos humanos, salud y justicia penal. Por ejes específicos, temas relacionados con animales, medio ambiente, corrupción, deportes y violencia fueron los más temas más virales.

Este es el top 5 de las campañas que más impacto generaron en los ecosistemas digitales en el país durante el 2021

1. Resaltó la petición ciudadana que le pedía a la ONU que interviniera en Colombia para detener las violaciones del Gobierno a los derechos humanos, la cual alcanzó más de 1 millón de firmas.



2. La que le exigía al Congreso de la República que hundiera la primera y fallida Reforma Tributaria, con 947.000 firmas.



3. La que clamaba para que la Corte Penal Internacional judicializara al Presidente Iván Duque por crímenes de lesa humanidad, con 630.000.



4. La que le pedía al legislativo que no pasará la Reforma a la Salud, con 255.000.



5. La que promovieron los empresarios con el fin de que se acabarán los bloqueos y el vandalismo durante el paro Nacional y así la gente pudiera regresar a trabajar, con 159.000.

POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

En otras noticias de Política

- 'Nos estamos dejando quitar las banderas': Petro sobre Rodolfo Hernández



- La protesta social, eje de la polémica entre el Gobierno y la oposición



- Los puntos claves de la ley de seguridad ciudadana