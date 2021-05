No consumir gaseosas y no sacar carro: propuestas de Petro para paro

Este viernes, cuando se completa un mes del paro nacional, el país vive una nueva jornada de protestas y violencia. Por las manifestaciones y bloqueos han quedado cuatro personas muertas en el Valle del Cauca. Paralelamente en Madrid, Cundinamarca, se han dado fuertes enfrentamientos entre algunos manifestantes y la Policía del departamento.



En medio de esa difícil situación de orden público, el senador de la oposición Gustavo Petro, quien ha sido uno de los líderes políticos que más activo ha estado en redes sociales apoyando el paro nacional, dio un giro en su discurso este viernes.



El líder de la Colombia Humana compartió varios mensajes a través de su cuenta de Twitter donde hizo un llamado a hacer un “pacto social con la movilización inmensa y pacífica de la sociedad” y les dijo a sus seguidores que “la confrontación con la Policía es una trampa”.

¿Que se negocia? El cambio de la politica social del país: el pacto social.



El empresariado hoy debería ser conciente que sus negocios solo prosperan en una convivencia social más justa.



Esa conviencia es la base de un nuevo pacto social. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2021

Tras ello, el senador enumeró algunas de las acciones con las que la sociedad puede, según él, dejar sin funciones al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), haciendo así una nueva forma de paro.



Entre las opciones que dio el senador resalta el “no consumir bebidas gaseosas”, “no usar buses privatizados” y “no sacar el carro ni abrir negocios los días de paro”.



Esta semana el senador, en entrevista con la periodista Ángela Patricia Janiot, en Univisión, acusó al presidente Iván Duque de prolongar el paro que vive Colombia porque, según su tesis, así “se beneficia de la violencia que hay en medio de las protestas”.



“La violencia la provoca el presidente de la República para construir divisiones en la sociedad entre las clases medias que sienten la zozobra diaria de vivir en Colombia con los sectores populares para producir una derechización de la sociedad y para intentar, a través de eso, sacar ventaja electoral o impedir las elecciones”, le dijo el senador.



Tras ello, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dio unas declaraciones a France 24, medio internacional, responsabilizó al senador Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, por parte de lo que está sucediendo.



“El senador Gustavo Petro infortunadamente está, digamos, agitando las masas para generar un caos aquí en Colombia”, fueron las declaraciones. Además, habló sobre la posibilidad de que las marchas estén infiltradas por grupos al margen de la ley.



