Paro pasa cuenta de cobro a imagen del Presidente y la clase política

La situación del país generada por la protesta social que se inició el pasado 28 de abril, le pasó cuenta de cobro al presidente Iván Duque, según la encuesta bimestral de Invamer Gallup y la de Guarumo.



El rechazo a su gestión aumentó del 59 por ciento en febrero, a 76 por ciento, según la última medición de Invamer Gallup.



Pero el mandatario colombiano no fue el único damnificado. Los resultados de la encuesta dejan muy mal parados a la clase política, congresistas y aspirantes presidenciales, a instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la fuerza pública, entre otras.



En esta oportunidad, los resultados de la encuesta de Invamer Gallup muestran tres momentos del país: antes de iniciar las protestas (23-27 de abril); Durante el inicio de las protestas (28 de abril al 3 de mayo); y 20 días después de iniciadas las protestas (18 al 22 de mayo). Y en ellos el manejo que le han dado a esta situación el presidente y los alcaldes y gobernadores de las principales capitales y departamentos.



En la clase política son muy pocos los que salen bien librados, entre ellos, Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán, son los únicos que obtienen una imagen favorable por encima de su imagen desfavorable en los tres momentos de la encuesta, aunque no llegan al 50 por ciento de favorabilidad.



Antes de la las protestas, la imagen negativa del expresidente Álvaro Uribe estaba en 60 por ciento; al inicio del paro subió al 72 por ciento y 20 días después de iniciado el paro llegó al 73 por ciento.



Mientras tanto la desfavorabilidad de Petro empezó en el 45 por ciento y en la medición realizada entre el 18 y el 22 de mayo, ya estaba en el 48 por ciento.



Al inicio de las protestas la imagen favorable de Sergio Fajardo estaba en 36 por ciento y aumentó, en la última medición, al 37 por ciento.



El jefe de natural de Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas en la primera medición, realizada entre el 23 de abril y el 3 de mayo, tenía una desfavorabilidad del 47 por ciento y ahora está en el 62 por ciento.



Por los lados del exalcalde Alejandro Char, su imagen desfavorable pasó el 29 al 34 por ciento, mientras que Federico Gutiérrez, comenzó con un desfavorable del 10 y ahora está en el 17 por ciento.



El rector de la universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, tenía una desfavorabilidad del 18 por ciento y le aumentó al 24 por ciento.



Entretanto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en la medición hecha a finales de abril tenía una imagen desfavorable del 46 por ciento y ahora está en el 59 por ciento.

El paro igualmente, a la luz de la encuesta de Invamer, evidencia que son muchos los personajes del Gobierno y de los sectores políticos cuya imagen negativa ahora es muy superior a la positiva.



Entre quienes también resultaron afectados en su imagen por las protestas, que ya cumplen más de tres semanas, están el ministro de Defensa, Diego Molano, quien al inicio del paro tenía una imagen desfavorable del 14 por ciento, y ahora se ubica en el 23 por ciento. Su imagen positiva ahora es del 10 por ciento.

Otro caso es el del general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, quien a finales de abril y comienzos de mayo tenía una imagen negativa del 14 por ciento y ahora está en el 18 por ciento. Su imagen favorable está en 11 por ciento.



Mientras tanto, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, tenía una desfavorable del 17 por ciento que se le incrementó al 22.



Finalmente, el fiscal Francisco Barbosa, según la encuesta de Invamer, antes del inicio del paro tenía una desfavorable del 16 por ciento y ahora se ubica en el 19 por ciento. La favorabilidad del Fiscal es tan solo del 7 por ciento.



Encuesta de Guarumo

Este martes igualmente se conoció la encuesta de Guarumo-Econoalítica según la imagen negativa del presidente Iván Duque también está elevada. Está hoy en el 58,7 por ciento.



Mientras tanto la imagen favorable del mandatario está en el 28,9 por ciento.



​Este estudio igualmente reseñó que el 55,6 por ciento de los encuestados no aprueba el manejo que el presidente Duque le ha dado a la protesta, mientras que el 34,6 por ciento sí lo aprueba.



También se destaca que el 67,3 por ciento no está de acuerdo con los bloqueos de calles y carreteras. Además de esto señala que el 56,2 por ciento no está de acuerdo con que continúe el paro en el país.

Guarumo igualmente indagó sobre lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus. En este sentido preguntó si las personas estarían de acuerdo, después de haber visto lo ocurrido con las marchas de protesta, en que se abolieran todas las medidas de restricción contra el covid-19. El 48,7 por ciento dijo estar de acuerdo y el 40 por ciento dijo que no.



Finalmente hay que destacar que el 61,5 por ciento de los encuestados aseguró que confía en el plan de vacunación, mientras que el 65,3 aseguró que alguien de su familia ya fue vacunado.



Ficha técnica Invamer

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: INVAMER S.A.S., para su venta por suscripción.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: recursos propios de INVAMER S.A.S.

OBJETIVOS: medir la aprobación del Presidente y la favorabilidad de personajes e instituciones en Colombia. Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad.

Evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del Presidente Iván Duque Márquez. Medir el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas

actuales. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar una evaluación general en las principales

ciudades del país sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad.

UNIVERSO: hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los niveles socio-económicos, residentes en: Bogotá (5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126),

Barranquilla (810.019) y Bucaramanga (390.351), para un total de 9.866.662 personas, según Censo 2018.

MARCO MUESTRAL: para la realización de este estudio se implementó una metodología llamada marcos duales, es decir, se hace uso de dos marcos muestrales (línea fija

y generación de números celulares), para seleccionar a las personas. El cubrimiento telefónico en las 5 grandes ciudades, según censo del DANE, es del 85%. Los hogares

con línea telefónica son: Bogotá 1.519.354, Medellín 609.664, Cali 383.674, Barranquilla 122.498 y Bucaramanga 112.276. Total 2.747.466. Para el marco de línea celular se

cuenta con un marco de números aleatorios generados por Invamer.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RESULTADOS DEL 18 AL 22 DE MAYO: 600 encuestas (421 telefonía fija y 179 telefonía celular) distribuidas de la siguiente

manera: Bogotá 200 encuestas (120 telefonía fija y 80 telefonía celular), Medellín 100 encuestas (70 telefonía fija y 30 telefonía celular), Cali 100 encuestas (70 telefonía

fija y 30 telefonía celular), Barranquilla 100 encuestas (83 telefonía fija y 17 telefonía celular) y Bucaramanga 100 encuestas (78 telefonía fija y 22 telefonía celular);

además de la distribución por niveles socio-económicos de manera proporcional a la población. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad,

se aplican factores de ponderación.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RESULTADOS DEL 23 DE ABRIL AL 3 DE MAYO: 1.200 encuestas (800 telefonía fija y 400 telefonía celular) distribuidas de la

siguiente manera: Bogotá 400 encuestas (240 telefonía fija y 160 telefonía celular), Medellín 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular), Cali 200 encuestas

(140 telefonía fija y 60 telefonía celular), Barranquilla 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular) y Bucaramanga 200 encuestas (140 telefonía fija y 60

telefonía celular); además de la distribución por niveles socio-económicos de manera proporcional a la población. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo

de cada ciudad, se aplican factores de ponderación.

SISTEMA DE MUESTREO: se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas dependiendo del tipo de marco muestral. Para el marco de telefonía fija, primero se

realizó una selección aleatoria sistemática de hogares con telefonía fija y posteriormente se realiza una selección aleatoria simple de una persona de 18 años o más. Para el marco de telefonía celular se llevó a cabo una selección aleatoria de personas mayores de 18 años.

​MARGEN DE ERROR RESULTADOS DEL 18 AL 22 DE MAYO: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de las 5

ciudades +/-4,00%; para el total de la muestra de Bogotá +/- 6,93%; para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga +/-9,80%.

MARGEN DE ERROR RESULTADOS DEL 23 DE ABRIL AL 3 DE MAYO: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra

de las 5 ciudades +/- 2,83%; para el total de la muestra de Bogotá +/- 4,90%; para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga +/-6,93%.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas telefónicas asistidas por computador (CATI).

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: del 23 de abril al 03 de mayo de 2021 y del 18 al 22 de mayo de 2021.

NÚMERO DE ENCUESTADORES: 61.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 15% de las mismas.

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad.

TASA DE RESPUESTA: la tasa de respuesta para teléfonos fijos fue del 20,2% y para celulares del 9,6%. Esta tasa refleja el número de unidades de muestra que

completaron el cuestionario, como porcentaje del número de unidades de muestra elegibles.

PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ: referirse al cuestionario.

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: referirse al cuestionario.

Ficha técnica Guarumo-Ecoanalítica

Persona Jurídica que realizó la encuesta: Guarumo una marca de Smart Data & Automation S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Persona Jurídica que la encomendó Guarumo una marca de Smart Data & Automation S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Fuente de Financiación Guarumo una marca de Smart Data & Automation S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Objetivo General Preguntas sobre percepción de gestión del Presidente y opinión.

Universo de Estudio Hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés.

Diseño de la muestra: El diseño de la muestra es probabilístico.

Tamaño de la Muestra: 1.480 encuestas (distribuidas en telefonía celular y fija)

Técnica de Recolección: Encuesta telefónica

Número encuestadores: 45 encuestadores, 7 supervisores y 2 coordinadores.

Fecha de Recolección: Del 19 al 23 de mayo de 2021.

Personajes por quienes se indagó: Remitirse al formulario de recolección.

Margen de error: El margen de error es del 2,5% con un 95% de confianza.

Distribución de la muestra: Las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Apartadó, Arauca, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C, Bucaramanga,

Buga, Cali, Cartagena, Dosquebradas, Duitama, Florencia, Fusagasugá, Ibagué, Manizales, Medellín, Mocoa, Montería, Palmira, Pasto, Pereira, Riohacha, Rionegro, Rivera, Sahagún, Santander de Quilichao, Santa Marta, Sibaté, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tunja, Tuluá, Valledupar, Villavicencio, Yopal.

Marcos muestrales: Municipios Censo de Población Nacional

Preguntas concretas que se formularon: Remitirse al formulario de recolección

Estadístico: Gustavo Romero Cruz