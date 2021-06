Y ahora, ¿para dónde va el paro nacional?

Colombia sigue a la expectativa de la decisión del Comité Nacional del Paro (CNP) en dos frentes: ¿cuándo volverá a la mesa con el Gobierno y qué camino tomará tras anunciar una nueva “táctica”?

El domingo pasado, se levantó de las conversaciones y el jueves suspendió una rueda de prensa en la que anunciaría la continuidad o no de las movilizaciones. EL TIEMPO estableció que entre las casi 60 personas del CNP, que representan alrededor de 27 organizaciones, no han podido llegar a consensos en puntos claves pues tienen criterios contrarios, que no se han revelado, lo cual le añade incertidumbre al país.



Hoy se cumplen 47 días continuos de un estallido social sin precedentes en la historia reciente y que deja una herida abierta difícil de sanar, al menos en el futuro próximo. De hecho, lo que ha pasado en estas siete semanas repercutirá en la campaña presidencial del año entrante.



Si en las últimas elecciones las Farc y luego, como consecuencia del acuerdo que le quitó las armas a esa guerrilla, el sí o el no a la paz fueron los factores determinantes, las causas que desencadenaron este capítulo serán un tema obligado. ¿Cómo disminuir las cifras de, según el Dane, 21 millones de personas que malviven en la pobreza y los 7,4 millones en pobreza extrema? ¿Cómo brindarles una educación económica y de calidad a los jóvenes? ¿Qué herramientas facilitarles para su inserción en el mercado laboral?



Estos interrogantes que ahora gravitan en la discusión pública son destacados por Hami Gómez, representante de los estudiantes en el CNP, para, al margen del desenlace, valorar lo ocurrido como “exitoso”.



¿Por qué? “El 28 de abril salimos a la calle a decirle al gobierno de Duque que rechazábamos sus proyectos de reforma tributaria y de salud y a su ministro de Hacienda”, enumera. “Ya tumbamos sus erráticas propuestas y a Carrasquilla”.



Pero ¿a qué costo? Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, las pérdidas económicas a hoy suman 11,9 billones de pesos. Todos los sectores de la producción muestran un saldo en rojo.



Fenalco, por ejemplo, dice que en el comercio las pérdidas alcanzan 3,8 billones de pesos. Se cerraron 40.000 negocios y se perdieron 300.000 empleos. En el sector agropecuario, las pérdidas van en 3,6 billones de pesos con 1,2 millones de toneladas sin movilizar. Las imágenes de los productores arrojando leche podrida a los caños y de los avicultores tirando los pollos a la carretera para evitar que se les murieran en los camiones ilustran esta realidad.



En un solo mes, el paro hizo subir los precios de la comida en Popayán 17,84 por ciento; en Florencia, 16,9 por ciento, y en Cali, 15,4 por ciento. Es decir que en esas capitales, los alimentos escalaron en mayo a tasas anualizadas de 717, 652 y 557 por ciento. Ritmos que ni siquiera se ven en Argentina, aquejada por una inflación galopante.



El encarecimiento de la canasta familiar fue en mayo seis veces superior al promedio de los 12 meses anteriores, con 1 por ciento mensual. Los pobres fueron los más golpeados, con un aumento de 1,5 por ciento de los precios de su canasta.



A la hora de evaluar lo ocurrido, los bloqueos copan buena parte del cuadro. Una herramienta tan eficaz como contraproducente. Según el ministerio de Defensa, en la segunda semana de protestas hubo un pico de 2.084 bloqueos en Colombia. Aunque para este viernes que pasó solo había 18, las consecuencias, además del daño económico, minaron la confianza de los ciudadanos en el CNP.



“En el momento en que el Gobierno decidió retirar la reforma se debió declarar el triunfo popular y frenar ahí”, les advirtió Gustavo Petro, dirigente de izquierda. Cuando se cumplió el primer mes de protesta, una encuesta de la firma Guarumo mostró que un 67,3 por ciento ya rechazaba los bloqueos de calles y carreteras.

Un paso atrás

En la reflexión de lo ocurrido hay que subrayar la reedición de páginas de la violencia que se creían superadas. Con la novedad de que ahora quedan grabados y se propagan por las redes sociales. Así se vio el cuerpo torturado que yacía en el río Cauca del patrullero de la Policía Carlos Andrés Rincón; y a particulares disparando contra civiles de día y de noche, como en el asesinato de Lucas Villa en Pereira. “El paramilitarismo es un delito y deberán responder”, aseguró el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

El caso de abuso policial se registró en Florencia, Caquetá, este 26 de mayo. Foto: Twitter de @Perroacuadros

La violación de los derechos humanos ha sido diaria. En un informe titulado ‘Brutalidad policial contra manifestantes. Urge una reforma policial para prevenir futuros abusos’ y entregado al presidente Duque, Human Rights Watch documentó 34 muertes.



El Gobierno, en boca de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, aceptó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 21. “Tristemente, ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas protestas”, dijo ella.



Cotidiano ha sido también el fenómeno del vandalismo contra bienes públicos y privados. La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá, a manera de botón de muestra, informó que de las 139 estaciones del sistema de TransMilenio, 125 han sido vandalizadas y revandalizadas.



Una situación similar ocurrió con el MÍO en Cali. El alcalde Jorge Iván Ospina puso una demanda en la Fiscalía para que se identifique y castigue a los autores de los daños a este transporte, que estuvo completamente paralizado entre el 28 de abril y el 10 de mayo. Solo ahora empieza a recuperarse con lentitud.



¿El hastío hacia el vandalismo y los bloqueos deformaron el paro?



Las dos primeras semanas, las multitudes de personas con banderas de Colombia, según el CNP, se vieron en 560 municipios.



El miércoles de esta semana, día fijado con el ambicioso y polémico propósito de ‘la toma de Bogotá’ terminó en movilizaciones con apenas 3.000 personas y con un ingrediente de consecuencias imprevisibles, el video de Nelson Alarcón, vocero de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), uno de los estamentos de mayor peso en CNP. Ese día, Alarcón hizo dos reconocimientos. Uno, que ellos van por un lado y los jóvenes, los protagonistas de estos días, por otro. La fortaleza de los jóvenes se constató el sábado 15 de mayo, cuando por su propia cuenta se citaron en el monumento a Los Héroes, en Bogotá, y lograron una asistencia de miles.

🔴 Este jueves se conoció un video en el que Nelson Alarcón, ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), habla con varias personas. En él se refiere a "tácticas" para "llegar con miras al 2022 y más allá".



Acá le mostramos ↓ pic.twitter.com/91OUF8y110 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 10, 2021

“Mal haríamos en hablar por los jóvenes de primera línea, porque hoy nosotros no somos los voceros —se le escuchó decir a Alarcón—. Y eso hay que dejarlo claro: ellos son los voceros de ellos mismos, legítimamente”.



Pero la parte de sus comentarios que más polémica levantó fue cuando dijo: “Aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto es de largo aliento, esto es para llegar con miras a 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en 2022. Eso es de largo aliento y entonces tenemos que cambiar la táctica”. Y aunque Fecode señaló que la movilización no tiene fines electorales y que él habló a título personal, la discusión quedó abierta.



“Es absolutamente lamentable, vergonzoso, que veamos que existen personas desfachatadas, que pretenden justificar semejante vulneración de los derechos con argumentos políticos y pretensiones electorales o electoreras, y que además pretendan decir que esto es la antesala del 22”, replicó Duque, el jefe de Estado.



Con este panorama, la gran duda que gravita en el país es para dónde va el paro nacional. Los manifestantes insisten en los logros frente a las reivindicaciones. No obstante, analistas sociales como Javier Revelo, advierten que el costo político de quienes lideran las manifestaciones, al no tener una posición lo suficientemente fuerte en contra de la violencia y los bloqueos, sumado al desgaste de los ciudadanos ponen en duda la continuidad del paro.



Los miembros del CNP lo saben, aunque no lo reconocen en público, y por ello evalúan acudir ahora a estrategias inéditas como eventos culturales y asambleas. Ayer, la llamada resistencia en Siloé decidió el desbloqueo “para entrar en ‘asamblea permanente’”.

No obstante, entre los diversos escenarios futuros, expertos concuerdan en que, aunque cesen las movilizaciones, hay un gran riesgo de que se repitan. ¿Por qué? “Sigue intacto el sentimiento de angustia y rechazo inducido por la desigualdad, que la pandemia agravó”, explica Angelika Rettberg, directora de la maestría en Construcción de Paz de los Andes.



¿Qué hacer en las próximas horas? Los expertos piden que la conversación entre el Ejecutivo con los ciudadanos continúe. “La estrategia de estimular los diálogos regionales y locales es la salida que haría viable una finalización del conflicto”, asegura Juan Carlos Arenas, investigador del Instituto de Estudios Políticos.



Han sido 47 días de violenta confrontación. Es hora de conversar y poner la palabra como única arma.



