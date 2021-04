Paro nacional: Fajardo le dice a Duque que retire la reforma

El aspirante presidencial Sergio Fajardo se pronunció este miércoles sobre las jornadas de protesta que se han vivido en el país y dijo que las manifestaciones de hoy son una muestra clara de la inconformidad de los colombianos.

"El Gobierno está en la obligación de escuchar. Presidente Duque, retire la

tributaria ya, aún está a tiempo de construir acuerdos con los distintos sectores sociales", dijo el exgobernador de Antioquia en un comunicado.



(Paro nacional: siga en vivo la jornada en las principales ciudades)

Manifestaciones en Bogotá, 28 de abril de 2021. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO



Agregó que la protesta, rechazando los actos de vandalismo, es protesta, con cacerolas o en la calle. "El descontento es real y no hay espacio para la sordera", señaló.



"Convoque, sume opiniones diversas al diálogo y entienda la situación en la que está el país. Sigo creyendo que el riesgo de aglomerarse es muy alto, pero esta es la realidad. Por favor, cuídense en extremo, no usen la violencia, no destruyan, que todos hemos construido con esfuerzo. Denle valor a la palabra", agregó Fajardo en su comunicado.

