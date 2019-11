¿Es la Constituyente la salida para la situación que vive el país?

Como ocurre cada vez que el país se encuentra en medio de alguna crisis política o social, la idea de convocar a una Asamblea Constituyente volvió a salir a flote en Colombia.

Esta vez la propuesta fue hecha por el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, quien en una carta dirigida al presidente Iván Duque argumentó que la incertidumbre e insatisfacción que atraviesa el país actualmente, reflejado en paros y manifestaciones, “es evidencia” de que el andamiaje institucional actual no permite llevar a cabo las reformas que requiere el país.



"Es por eso que he sugerido que se convoque, junto a líderes sociales, estudiantes, empresarios, campesinos, trabajadores, sectores sociales, académicos y sindicales, a una Asamblea Nacional Constituyente que resuelva la polarización y que permita crear una agenda para resolver los problemas del país", expresó Quintero en su comunicación.

En esencia, una Constituyente consiste en la elección de una comisión plural de miembros, que representan a las diferentes tendencias política y sociales, que se encargarán de redactar una nueva Carta Política.



La propuesta de inmediato alborotó aún más el ambiente político, pues se considera que este mecanismo en las actuales circunstancias es poco viable por el espectro tan amplio que puede abordar



El temor que genera un mecanismo de esta naturaleza es que por las facultades que puede llegar a tener, independiente de que se convoque por temas específicos, cabe el riesgo de que su temática se amplíe y resulte abordando aspectos diferentes e incluso claves para intereses políticos particulares. Incluso algunos sectores creen que puede generar más polarización.



“La idea que una Asamblea Constituyente ‘siempre’ produce reconciliación es equivocada. Fue cierta en 1991, pero hoy puede ser más polarizadora, con consecuencias en la Constitución, no es una buena idea”, aseguró el exsenador Antonio Navarro, quien fue uno de los constituyentes que redactó la actual Carta Magna.



También hay preocupación por el tiempo en que se podría tardar en implementar este mecanismo y en redactar una nueva Constitución, mientras el país queda sumido en la incertidumbre, como lo piensa el exnegociador de paz Humberto de la Calle, quien también participó en la Asamblea Constituyente del 91.



“Para convocar a una Constituyente se necesita una ley, luego una votación popular convocándola, luego la elección de miembros. Se nos va este gobierno en esa discusión. Muchas de las protestas exigen acciones que pueden adoptarse ya. El camino es diálogo genuino, concreto y eficaz”, manifestó De la Calle.

La idea que una Asamblea Constituyente ‘siempre’ produce reconciliación es equivocada FACEBOOK

TWITTER

Otro de los protagonistas de la Constituyente de 1991 fue el actual procurador Fernando Carrillo, quien en ese entonces fue uno de los líderes del movimiento de la Séptimo Papeleta, que desencadenó en la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Para Carrillo, este mecanismo en las actuales circunstancias sería “un camino incierto”.

La salida es cumplir la Constitución de 1991, no arrasar con ella. Una constituyente seria un camino incierto en un escenario de profunda polarización. No hay elementos que faciliten un consenso de la dimensión de los años 90 que hizo posible la Constituyente. #ElDialogoSocialEs — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) November 25, 2019

Por su parte, la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, quien se reunió este domingo con Duque aseguró que “los jóvenes no están marchando por una Constituyente que resuelva entuertos de políticos y ramas del poder”.



Incluso este lunes hubo rechazo a este mecanismo desde la Casa de Nariño.

"El presidente fue absolutamente claro en que no ve viable la discusión de una Constituyente", dijo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia Diego Molano, en diálogo con Blu Radio.



No obstante, la propuesta sí fue de buen recibo para algunos sectores independientes y de oposición, que considera la Constituyente como un mecanismo válido para que la clase política se autoreforme.

¡Apoyo la Constituyente!



El congreso hunde siempre las reformas Política, electoral y a la justicia q se necesitan para acabar impunidad, corrupción, desigualdad y depredación del ambiente.

La clase política se enriquece impunemente con el actual sistema y no va a autoreformarse — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 24, 2019

Yo creo y apoyo un camino hacia una constituyente. ¡Me gusta y la quiero! Y que los actuales congresistas no podamos aspirar. ¡Vamos! ¡La constituyente puede realizar los fines de las marchas y de la gente. ¡Borrón y cuenta nueva! ¡No representamos a nadie! — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 24, 2019

La última vez que se realizó una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia fue en 1991, cuando se actualizó la Constitución durante el Gobierno de César Gaviria y bajo la dirección de Antonio Navarro Wolff, Horacio Sepa y Álvaro Gómez Hurtado.



POLÍTICA