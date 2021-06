Entre los desbloqueos y la desmilitarización

Al cumplirse la quinta semana de protestas continuas, las partes están en un embudo difícil de pasar. Lo que empezó el 28 de abril con la solicitud, de una parte, del retiro del proyecto de la reforma tributaria; y de la otra, de no hacer marchas para evitar la propagación del virus ha evolucionado de tal manera que la discusión que los separa ahora es fin absoluto a los desbloqueos, en una orilla, desmilitarización de las ciudades, en la otra.



“Debemos insistir en nuestra posición, en Colombia los bloqueos no son una manera legítima de ejercer el derecho de protesta y por eso en lo que le corresponde a cada quien, sin pedir imposibles en el ámbito de lo que le hace a cada uno, esos bloqueos deben desaparecer.”, dice Emilio Archila, jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional.



El Gobierno “deshace el preacuerdo logrado el pasado 24 de mayo, insiste en militarizar las protestas y no acepta cumplir lo establecido en la normatividad, las jurisprudencias y los estándares internacionales.”, dice en un comunicado, por su parte, el Comité Nacional del Paro.



Eso explica la decisión del CNP que convocó nuevas movilizaciones para este miércoles y, por si acaso, para el próximo 9 de junio. “El paro nacional continúa, con fuertes movilizaciones pacíficas a lo largo y ancho de Colombia. (...) Continúa el paro pacífico.", dijo el presidente de la CUT, Francisco Maltés.

Por eso, las garantías tanto para los ciudadanos que participan en las protestas como para quienes no lo hacen y son víctimas de los bloqueos serán el eje principal de la nueva reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, prevista para este jueves en la mañana.



¿Qué tan difícil es superar este escollo?



“Vamos a mirar de una vez la metodología de lo que sería la mesa de negociación y si llegamos a un entendimiento común sobre las garantías, tanto para los marchantes como para las personas que se afectan con los bloqueos”, afirmó Archila.



El Consejo Gremial respalda íntegramente al Gobierno al considerar que los manifestantes con sus bloqueos estaban asfixiando la economía nacional.



Un hecho que el presidente Duque, dice, no va a permitir. “el país no puede “dejarse secuestrar”, dijo el jefe del Estado, por los bloqueos de las vías y porque la obstrucción de las carreteras “afecta las esperanzas y las oportunidades de los colombianos”.



De hecho, el CNP ha ordenado el desescalamiento de los bloqueos. De acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano, hasta ayer eran 36 los puntos donde persistían los bloqueos. El lunes había 68 obstrucciones. Según él, se han realizado 1.003 desbloqueos, con ayuda de la Fuerza Pública, en 560 puntos del territorio nacional.



Según la información del Ministerio de Defensa, ayer se dio la segunda cifra más baja de bloqueos; la primera había sido el 29 de abril, cuando se contabilizaron 31.



Otra cosa es la decisión de Duque de trasladar a la tropa a las zonas más críticas. Tras un viernes marcado por la violencia y la muerte en Cali y el Valle del Cauca, que según reportes de la ONU llegó a 14 muertos 98 personas heridas, 54 de ellas por herida de bala, el presidente Iván Duque anunció un “máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en esa zona del país”.



“El despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia, trabajando de la mano con los gobiernos nacional, departamental y local”, agregó Duque, quien dijo que con esta decisión se triplicará la capacidad en todo el departamento en menos de 24 horas y se asegurará la asistencia en puntos neurálgicos donde se han registrado actos vandálicos.



Un hecho que recibió el aplauso del uribismo y sectores políticos afines. “Hay fallas en la autoridad y celebro que se corrijan", dijo Uribe.



Pero que, por el contrario, recibió críticas de la oposición y de la academia. “Este decreto, además de no resolver el problema, es inconstitucional: 1. Viola autonomía territorial 2. Prioriza acción militar sobre policial en disturbios internos 3. Uso indiscriminado de toque de queda 4. De facto toma medidas de conmoción, pero evita control constitucional”, dijo la representante a la Cámara Juanita Goebertus sobre la norma que ordenó la militarización.



El Decreto 575 del 28 de mayo del presidente Duque, que ordena a ciertos alcaldes y gobernadores levantar a la fuerza, incluyendo con el apoyo del ejército a través de la llamada figura de “asistencia militar”, todos los bloqueos, no solo agrava la crisis, al privilegiar la fuerza sobre el diálogo, sino que además tiene al menos cuatro puntos en que es inconstitucional, tanto por lo que dice como por lo que omite, dijo, por su parte, Rodrigo Uprimny, jurista y especialista en Derecho Constitucional.



Este es el contexto en el que las protestas completan hoy cinco semanas.



POLÍTICA

