Sector por sector: ¿qué reclaman los que se mantienen en el paro?

A pesar de que el domingo el presidente Iván Duque ordenó retirar la reforma tributaria del Congreso, las movilizaciones han continuado y esto ha llevado a una tensa situación de orden público en el país.

Y es que el Comité Nacional de Paro espera hablar con el Gobierno sobre aspectos adicionales para negociar un pliego de emergencia que contiene los siguientes puntos:



1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.



2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.



3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).



4. Subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.



5. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.



6. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica



7. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.



Estudiantes de U. Nacional marchando el miércoles 5 de mayo. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

No obstante, hay que señalar que para que el Gobierno pueda cumplir esas peticiones tendría que recaudar cuantiosas sumas, que tendrían que salir de reformas tributarias.



También el Comité de Paro ha insistido en que los recursos para atender estas peticiones están en préstamos del Banco de la República, uso de las reservas internacionales, renegociación de la deuda externa, eliminación de exenciones tributarias a los grandes capitales individuales y a las grandes empresas nacionales y extranjeras, controles a la evasión, a los paraísos fiscales y a la corrupción.



Con estas peticiones no es sencilla una negociación con el Gobierno, quien ha venido adelantando diálogos con diversos sectores para escuchar sus peticiones.



No obstante, según la agenda del Gobierno de estos diálogos, la reunión con el Comité del Paro es el lunes 10 de mayo.



Frente a esto, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien es el coordinador del diálogo nacional, advirtió en diálogo con La W que invitaron al Comité Nacional del Paro a conversar este mismo miércoles 5 de mayo, pero que esa colectividad pidió que el encuentro fuera el próximo lunes 10 de mayo.



“Esto de ninguna manera es comenzar con el pie izquierdo, es comenzar con pie firme respondiendo a un llamado que hizo el propio Comité del Paro. Yo creo que se habla de construir confianza y eso significa construir buenos espacios”, aseguró en la emisora.



Hay que señalar que el Gobierno planteó una agenda enfocada en los siguientes temas:



- Vacunación masiva

- Reactivación segura y desarrollo social (empleo, emprendimiento, pymes, comunidades étnicas y campesinas)

- No violencia

- Protección a los más vulnerables

- Estabilización de las finanzas públicas

- Matrícula cero (Fondo de Solidaridad Educativa)



De este modo, Ceballos remató que “cuando nosotros hablamos de partidos políticos, incluimos a todos. El señor presidente de la República está en disposición, como cualquier jefe de Estado que piensa en Colombia, y la interlocución con los expresidentes es fundamental”, agregó.

Lo que piden los transportadores

Las jornadas de protesta y movilización están a cargo de un sector de los dueños de los vehículos, mientras los gremios de empresarios del sector se reúnen con el Gobierno. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Por su parte, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), uno de los múltiples gremios del sector, le envió recientemente a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, una comunicación en la que señalan que es prioritario y esencial que desde el Gobierno se implementen mecanismos y se tomen decisiones direccionadas a beneficiar al sector de transporte de carga, apaciguar los ánimos y evitar a toda costa el desabastecimiento que un cese de actividades originaría, esto en detrimento de la ya apabullada economía nacional.

En concreto, el sector propone para conjurar las afectaciones acciones como establecer procedimientos expeditos y prontos para la revisión de las básculas a nivel nacional y previamente a establecer sanciones originadas en supuestos sobrepesos vehiculares y congelar el valor del galón del ACPM y estandarizar su precio a nivel nacional con excepción de las fronteras, al menos durante el tiempo que falta para la finalización del actual gobierno, debido a que este insumo en los costos de operación promedia el cuarenta por ciento de los mismos.



“Una tarifa estable permitirá a las empresas transportadoras establecer negociaciones más claras con los generadores, porque esta medida dejaría sin argumentos a muchos de quienes hoy propugnan por un cese de actividades”, aseguró la agremiación.

Además, solicitó no aumentar el número de casetas de peajes y exigir a las concesiones del país y al Instituto Nacional de Vías (Invías) que se presten realmente servicios conexos en las carreteras que hoy cuentan con casetas de peajes, como las grúas con la capacidad necesaria para atender cualquier tipo de vehículo en peso y dimensiones que sea objeto de siniestro en la vía, un servicio de ambulancias dotadas con los equipos y personal necesario que este las 24 horas dispuesto a atender médicamente cualquier emergencia vial.



Las peticiones de los maestros

Por su parte, los profesores asociados a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) piden matrícula cero en las universidades públicas, retirar la reforma de la salud, así como el cese de actividades académicas en todo el territorio nacional.



En diálogo con EL TIEMPO, William Velandia, presidente del sindicato, señaló que para levantar el pero se requiere que el "Gobierno abra las puertas del diálogo, atienda a las organizaciones sociales, al Comité Nacional del Paro, a Fecode, en una mesa seria, con compromisos reales y de cara a una agenda que permita ir resolviendo todas esas solicitudes".

POLÍTICA, ECONOMÍA y VIDA

