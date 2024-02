¿Cómo mejorar relación entre mandatarios locales y el gobierno del presidente Petro? 

¿Qué le espera este año al país? Esa esta es la premisa del foro Panorama Colombia 2024, organizado por EL TIEMPO.



Luz María Zapata, directora de Asocapitales, Catherine Juvinao, representante a la Cámara de la Alianza Verde, Didier Tavera, director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FNA) y Sergio Guzmán, director de Colombia Riks Analysis dan sus perspectivas, en diálogo con Ernesto Cortés, editor general de este diario, sobre lo que viene este año para Colombia.



(Además: Asocapitales anuncia demandas a acciones del gobierno que violan autonomía territorial)

La relación entre las regiones y el Gobierno

Una de las principales desafíos en los que coincidieron los panelistas es la necesidad de empoderar a los alcaldes y gobernadores y que estos, de manera articulada, trabajen de la mano del Gobierno Nacional.



(En otras noticias: Delegación de Paz le responde al Eln: 'Conducen a generar crisis innecesarias')



Luz María Zapata reconoció que en el país hay polarización, pero destacó que "por primera vez en la vida" hay unos alcaldes de ciudades capitales que están teniendo una buena relación con los gobernadores.

Facebook Twitter Linkedin

Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, en el foro Panorama Colombia 2024. Foto: Sergio Ángel- El Tiempo

"Esta es una oportunidad de lujo, por eso la invitación que le estamos haciendo a la FND para que hagamos una cumbre conjunta de los y las gobernadoras y los alcaldes de ciudades capitales. La invitación es hacer esta cumbre también con el sector económico para mirar cómo vamos a hacer en este 2024 y que la economía se mueva en los territorios", aseguró la directora.



Además, resaltó que tienen una serie de proyectos que están estructurando con el Gobierno Nacional.



Tavera, por su parte, destacó la llegada de Laura Sarabia al Dapre. "Puede ser un mejor relacionamiento y entendimiento" y destacó el buen relacionamiento entre alcaldes y gobernadores.



"Que no haga daño esas malas relaciones del pasado de Bolívar con Cartagena, de Norte de Santander con Cúcuta, toda la tensión que había en Antioquia. Hay un buen momento pero acá tenemos que estar todos en esa misma mesa, incluyendo al sector social y productivo", afirmó el director.



(Le puede interesar: Colombia acusa a Israel de violar el derecho internacional por ocupación en Palestina)



Y destacó la importancia de reclamar más autonomía y descentralización.

Facebook Twitter Linkedin

Catherine Juvinao (pantalla) y Didier Tavera Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

¿Respuesta a la centralización?

La consolidación de bloques regionales, según analistas, es una respuesta a una centralización que se estaría intensificando en el actual gobierno.



Juvinao, por su parte, en este gobierno, "de manera sorpresiva", una vocación centralista que, según ella, que se contradice con la visión de los gobiernos progresistas.



(Otra noticia recomendada: ¿El exalcalde de Medellín Daniel Quintero llegará al DPS en reemplazo de Laura Sarabia?)





"Aquí los llamados a transformar el territorio, los que de verdad pueden ejecutar políticas públicas en el territorio, son los alcaldes y gobernadores. El presidente de Colombia, lo primero que debería entender es que sus aliados principales, esenciales, para materializar un proyecto de cambio en este país son, justamente, los gobiernos locales", expuso la representante.

Facebook Twitter Linkedin

foro Panorama Colombia 2024 de EL TIEMPO Foto: EL TIEMPO

Además, dijo que con la reforma de la salud, principalmente, se está viendo todo lo contrario. "Es una intención de centralizar en el Gobierno Nacional, en las entidades, en el nivel central, la rectoría de las políticas públicas, la ejecución de las políticas públicas, el presupuesto mínimo lo quiere manejar el presidente como si fuera una caja menor en una actitud que no tiene precedentes en otros gobiernos".

Y dijo, de manera enfática, dijo que la primera condición para transformar al país es que sean los alcaldes y gobernadores los que puedan denotar esas transformaciones.



Guzmán, por su parte, afirmó que la palabra clave es "desconfianza".



(En otras noticias: Presidente Petro defiende decreto que le daría poderes sobre el presupuesto general)



"Creo que el Gobierno Nacional, el Presidente, desconfía profundamente de las burocracias existentes, desconfía, profundamente, de algunos miembros de los partidos tradicionales, de las intenciones del sector privado", opinó.



Resaltó, por ejemplo, la buena relación que existe entre alcaldes y gobernadores, además con el sector privado. "La desconfianza entre el Gobierno y los demás partidos hace muy difícil remar hacia el mismo lado".



Por eso considera que se debería trabajar en crear espacios de creación de confianza para que el Gobierno "suelte un poco esa intención centralizadora de la que hablaba la representante Juvinao y que entienda que los departamentos y municipios que viven de las regalías ejecuten responsablemente esos recursos".

Facebook Twitter Linkedin

Didier Tavera y Ernesto Cortés Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

¿Cómo construir confianza?

A propósito de la observación de Guzmán, el editor de este diario preguntó a los panelistas cómo construir esa confianza.



Zapata dijo que se debe trabajar conjuntamente, ser cercanos a los aliados de las distintas federaciones y el sector privado. "Todo es un tema de construir, de trabajar de la mano como lo hacemos con el Congreso de la República".



Además, aseguró que le preocupa que "el Gobierno todo lo quiera hacer con las Juntas de Acción Comunal saltándose a unos mandatarios elegidos popularmente. Eso no construye confianza".



La directora de Asocapitales aseguró que la entidad está preparando 10 demandas que consideran "nos han estado minando la autonomía territorial".

Todo es un tema de construir, de trabajar de la mano como lo hacemos con el Congreso de la República FACEBOOK

TWITTER

Tavera, por su parte, señaló que confía en el presidente cuando en el congreso de gobernadores dijo que iban a trabajar de la mano para lograr la autonomía y la descentralización.



Juvinao también señaló que es optimista, pero insistió en que como congresista tiene el deber de ser realista.



"Lastimosamente, este gobierno no ha podido demostrar que sus hechos corresponden con sus promesas y con sus palabras", aseveró.



"No he visto un Presidente dispuesto a conversar con nosotros. No lo ha habido. Vamos a cumplir dos años en el Congreso y yo, Cathy Juvinao, no he podido lograr que el presidente Petro me reciba, con un grupo de colegas, para darle argumentos sobre las reformas. No ha sido posible", agregó.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA