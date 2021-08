Comienzan bajas en el uribismo al 2022: Paola Holguín ya no será candidata

Pocos días después de conocerse la precandidatura presidencial del exministro y excandidato uribista Óscar Iván Zuluaga al 2022, la senadora por el Centro Democrático Paola Holguín declinó su aspiración.



La congresista, quien había manifestado hace varios meses que aspiraría a la Presidencia y era una de las fuertes apuestas en el uribismo, afirmó que Zuluaga es la mejor opción para los problemas actuales del país.



“Desde los cuatro años he dicho que quiero ser presidenta, pero también he dicho que es un sueño que no tiene fecha. Uno tiene que tener sensatez. En la situación en la que está el país, creo que se necesita un hombre como Óscar Iván: con la cabeza fría, con la suficiente experiencia y trayectoria política”, le dijo la congresista a Semana.



Además de Holguín, por los lados del uribismo también se ha hablado de las aspiraciones al 2022 de los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Carlos Felipe Mejía y Ernesto Macías; el representante a la Cámara Edward Rodríguez y el analista Rafael Nieto.

