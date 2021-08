¿Por qué la precandidatura de Paola Holguín llegó a su fin?

Diferentes razones explicarían la decisión de la senadora por el Centro Democrático Paola Holguín de declinar su aspiración presidencial y manifestar que el exministro Óscar Iván Zuluaga es la “opción” que “necesita” el país en este momento.

Luego de más de un año de haber anunciado su precandidatura, en una entrevista con EL TIEMPO, la congresista destacó varias cualidades de Zuluaga, quien la semana pasada lanzó su aspiración presidencial.



“Desde los cuatro años he dicho que quiero ser presidenta, pero también he dicho que es un sueño que no tiene fecha. Uno tiene que tener sensatez. En la situación en la que está el país, creo que se necesita un hombre como Óscar Iván: con la cabeza fría, con la suficiente experiencia y trayectoria política”, le dijo la congresista a Semana.



En principio, algunos observadores han visto tres razones que explicarían la decisión de la congresista uribista. En primer lugar, sin duda, está la llegada de Zuluaga a la campaña presidencial del Centro Democrático.



Zuluaga es, de lejos, un aspirante sólido, con prestigio y con experiencia en estos ajetreos. En el 2014 ganó la primera vuelta presidencial y estuvo a punto de ganar la segunda votación, en la que se impuso el expresidente Juan Manuel Santos.

Adicionalmente, ha sido concejal, alcalde, ministro de Estado y director del partido uribista. En otras palabras, Zuluaga es una especie de ‘general’ dentro del uribismo.

Encuestas

Una segunda razón podría encontrarse en las encuestas de intención de voto. En la más reciente, realizada por Invamer, Paola Holguín no aparece en un listado de catorce precandidatos al 2022 por los que se preguntó.



Y en una medición más cerrada, con otros cinco aspirantes presidenciales del uribismo, incluido Zuluaga, la congresista aparece en el último lugar. Estas cifras darían cuenta que el reconocimiento y las posibilidades de su candidatura, al menos en las encuestas, no han sido favorables para ella.





Y una tercera razón estaría en los rumores de pasillo que se escuchan entre algunos uribistas, según los cuales la aspiración real de Paola Holguín sería ser gobernadora de Antioquia, su departamento, y para lo cual podría postular su nombre en las próximas elecciones regionales, en 2023.



Cualquier que hayan sido las razones de la senadora uribista, lo cierto es que la llegada de Zuluaga a la campaña presidencial del Centro Democrático al 2022 comenzó a tener efectos y en los próximos días se verá quiénes siguen en la carrera y quiénes declinan a favor del exministro.



REDACCIÓN POLÍTICA