‘Hay que construir una plataforma que enamore a los colombianos’

Con la idea de impulsar una plataforma que resuelva los problemas de los ciudadanos y les dé confianza, la senadora uribista Paola Holguín planea construir su aspiración presidencial en este 2022. La congresista habló con EL TIEMPO.



¿Cómo está planteando su campaña presidencial para este año?

Hay preocupación por la pandemia, que estará en la campaña, y que parece ser de largo plazo. Los estudiosos dicen que hay más virus y nos toca, prácticamente, aprender a convivir con esto. Tenemos que pensar en reactivación económica y en cosas tan simples como, por ejemplo, todo el cambio en el sistema laboral, productivo y educativo.

¿Cuál es el panorama presidencial en el uribismo?

Siento que hoy todos, no solo dentro del partido, sino en una posible coalición ampliada, estamos pensando que no importa la persona, sino el proyecto de país. Tenemos que entregarles a los colombianos una plataforma que les dé confianza, certezas, esperanzas y que plantee soluciones reales a los problemas.



Y para usted, ¿cuáles son esos problemas?

Tenemos que mirar la economía, cómo la vamos a mover, cómo logramos que, por fin, crezca de manera sostenible y sustentable. También, los temas de endeudamiento y déficit fiscal que van a quedar. Pensar en seguridad, qué hacemos con las plantaciones de coca, con los grupos ilegales, con los que están en Venezuela y delinquen en Colombia; en fin, hay muchos temas. Más que la persona para el 2022, hay que construir una propuesta, una plataforma que enamore a los colombianos.



¿Qué pasaría si Tomás Uribe se mete a la puja?

Yo quisiera, añoro desde hace mucho tiempo que Tomás se meta a la política, porque lo he ido conociendo a lo largo de los años y es una persona estudiosa, sensata, trabajadora y un gran empresario, y él ha aprendido mucho del papá y de la mamá, pero él es el que no quiere. Espero que si no es ahora, sea más pronto que tarde, porque creo que sería muy bueno que él esté en el debate.

¿Le gustaría verlo en el Congreso, por ejemplo?

Espero que sí. Le hace falta un Uribe a la lista al Congreso.



¿Cómo cree que una mujer puede llegar a la Presidencia?

Ganándose el corazón de los colombianos, así de sencillo. A mí me invitaron a una investigación sobre mujeres en política y violencia, y yo les decía que las mujeres a veces caemos en un error y es creer que la gente tiene que votar por nosotras porque somos mujeres. Yo jamás le digo a alguien ‘vote por mí porque soy mujer’. A nadie le debería importar eso.



¿Qué es lo que no le gusta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero?

Varias cosas. Me parece muy duro todo el tema de corrupción que se está señalando en la ciudad, y por eso he estado tan agradecida con la veeduría que se le hizo al principio. Hay muchas cosas sobre el programa de alimentación escolar, metroparques, sobre lo que está pasando en la empresa de seguridad urbana y lo que está haciendo con EPM.

