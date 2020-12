Crítico panorama de participación política de la mujer en Colombia

Diversos sectores y organizaciones han celebrado que el Congreso aprobara esta semana, en último debate, que las listas al Legislativo, asambleas departamentales y concejos municipales estén conformadas por mitad de hombres y la otra mitad de mujeres, lo que se conoce como paridad de género. Y lo han considerado un hito para la democracia colombiana.



Al proyecto solo le falta la revisión de la Corte Constitucional y la sanción presidencial, pero en el Congreso están convencidos que no tendrá ninguna dificultad y que por ende a partir del 2022 ya se estará implementando pues en uno de sus artículos prevé la “revocatoria de inscripción de las listas que no cumplan con la cuota de género”.

Según el Gobierno, con las listas paritarias Colombia está cumpliendo con los compromisos internacionales de crear instrumentos para aumentar los niveles de participación política de las mujeres y garantizar que esa participación se dé en las condiciones de igualdad, previstos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



“De esta forma, el país sigue posicionándose internacionalmente, en Latinoamérica y el Caribe, como una nación que reconoce la importancia de la igualdad de género desde el ámbito económico, social y político para crear una sociedad más democratizada, justa y participativa”, enfatizó la Consejera para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo.



Según la Secretaría Distrital de la Mujer, la representación de las mujeres en las diferentes instancias de los gobiernos es “importante, relevante y necesaria”. “Se ha comprobado que cuando las mujeres se encuentran en los espacios de decisión política o cuando hay paridad, se promueven políticas públicas, leyes y cambios que impactan de manera favorable en la sociedad”, señaló.



Listas paritarias

A partir de las listas electorales paritarias se modifica la reglamentación para la participación de las mujeres en los niveles decisorios en las diferentes ramas y órganos del poder público en Colombia.



Con las leyes 581 del año 2000 y 1475 de 2011 en el país ya se había establecido que las listas a corporaciones públicas debían estar conformadas por mínimo el 30 por ciento de mujeres y en ese mismo porcentaje deben desempeñarse en los cargos de máximo nivel decisorio.



Sin embargo, Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, advierte que la ley de cuotas no se respeta en todos los departamentos. “Hay muchos alcaldes que no la cumplen y como nadie demanda eso sigue así. Aproximadamente entre el 30 y 40 por ciento de los municipios y departamentos incumplen la norma”, sentenció.



Esto mismo señala la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, quien sentenció que “en 18 departamentos no existe cuota”, por ello, asegura que “pasar a paridad en todo el país garantiza la universalidad, que es uno de los principios que está en la Constitución”.



Expertos señalan que es un avance que en dos años, por primera vez en el país tres mujeres fueron elegidas en cargos que siempre habían sido ocupados por hombres: Claudia López, elegida por votación popular a la Alcaldía de Bogotá en 2019; Marta Lucía Ramírez, elegida como Vicepresidente en 2018 y Margarita Cabello, elegida por el Senado y quien se posesionará en enero de 2021 como Procuradora General.



A pesar de esto, el panorama actual de la participación de la mujer en la política es realmente crítica. En Colombia esta población apenas representan el 18 por ciento en la Cámara de Representantes y apenas el 21 por ciento en el Senado. El panorama también es crítico en cuanto a las candidaturas.



En las pasadas elecciones regionales, las candidaturas a gobernaciones solo tenían 21 mujeres aspirantes, en contraste a 155 candidatos hombres. De hecho, en este punto el país tuvo un retroceso, pues mientras en 2015 las mujeres ocupaban el 15 por ciento de las gobernaciones, en 2019 esa cifra bajó al 6 por ciento.

En cuanto a las alcaldías, ellas ocupan apenas el 12 por ciento. Uno de los panoramas que más preocupa es el hecho de que en departamentos como Cesar, La Guajira, Guainía, Vichada, Amazonas, Arauca, Risaralda, Guaviare y San Andrés y Providencia, no hay ninguna mujer en las alcaldías municipales; regiones donde, además, se presentan altos índices de violencia contra mujeres y niñas.



En el Ejecutivo, si bien hay una mayor representación de la mujer, ellas siguen siendo minoría en cuanto a los ministerios. De las carteras que tiene el Gobierno Nacional, las mujeres ocupan siete y los hombres 11 de estos cargos.



A nivel mundial, el Informe global de la brecha de género 2020 advierte que se necesitarían 100 años para lograr la paridad y cerrar la brecha de género en los ámbitos de la política, la economía, la salud y la educación. En ese listado, Colombia ocupa el puesto 33 en cuanto a la brecha en empoderamiento político, avanzando en un “ritmo rápido”, con un 31,8% de su brecha frente al 20,3% de la evaluación anterior.



El Gobierno ha señalado que, en comparación con los países con gobiernos más paritarios en el mundo, en los que la participación de las mujeres incluso supera el 50 por ciento como lo son España, Finlandia, Ruanda, Costa Rica, Nicaragua, Suecia y Albania, el Estado colombiano debe continuar sumando esfuerzos para avanzar en términos de paridad no solo en la conformación del Estado sino también en la ampliación de la participación de las mujeres en diferentes instancias de la misma sociedad, en la empresa privada derribando techos de cristal y en todos los ámbitos de lo público.



En otro asunto, el panorama en términos de violencia política contra las mujeres no es favorable, los liderazgos femeninos se ejercen bajo amenazas y hechos de violencias por parte de grupos delictivos o al margen de la ley.



Según la Misión de Observación Electoral, los 57 hechos de violencia contra la mujer registrados durante el primer semestre del 2020 presentan un panorama preocupante en términos de garantías en la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, puesto que el incremento de los hechos es del 18,8 por ciento con respecto al año anterior.



De los 57 casos, 19 fueron contra las lideresas políticas, 35 contra lideresas sociales y 3 contra mujeres comunales, cifras que indican la importancia de generar nuevas medidas legislativas y nuevas acciones para prevenir, evitar y eliminar cualquier acto de violencia contra el ejercicio de participación política de las mujeres colombianas.



De este modo, ante la ausencia de información sistematizada en la materia, el Gobierno y ONG aunaron esfuerzos para la creación del Observatorio de Violencia contra las mujeres en política, que busca posicionarse como plataforma líder en el estudio y análisis de la violencia contra las mujeres en política en Colombia, y aportar a la visibilización y desnaturalización de esta problemática.



