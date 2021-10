Exigen renuncia de director de la Dian por los 'Pandora Papers'

Para la representante ‘Verde’ Juanita Goebertus el director de la Dian, Lisandro Junco Riveira, debe dejar el cargo. Para ella, no solo se trata de “una demanda ética”, sino también “política y jurídica”.



La exigencia fue hecha en la tarde de este jueves durante un debate de control político a propósito de la investigación periodística 'Pandora Papers', en la que participaron varios medios de comunicación del mundo.



La congresista, además, denunció que “el director de la DIAN no reportó en 2020 en su declaración de bienes y rentas ante el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público (SIGEP) la sociedad Cyber Security System Company que creó en Delaware”.



“En la declaración anual de activos en el exterior el director omite declarar su compañía”, dijo ella.



Según el funcionario, quien se defendió porque su nombre aparece en el listado de los Pandora Papers, de los 588 mencionados hay algunos que no han declarado en Colombia y que eso hace parte de las investigaciones que adelanta el organismo.

El director de la DIAN NO reportó en 2020 en su declaración de bienes y rentas ante el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público (SIGEP) la sociedad Cyber Security System Company que creó en Delaware.



Para ella esto implica un hecho imposible de asimilar. "Lo más grave del caso colombiano es que el encargado de decir cuántos de los 588 colombianos declararon de manera adecuada o no sus activos en paraísos fiscales, está ocupado defendiéndose en su caso", dijo.



En su momento, él había asegurado: “Si no está declarada es lo que está mal porque incluso puede iniciar una investigación de tipo penal si no está declarada”.



Previamente y a través de una carta de siete puntos, el director de la DIAN, aclaró por qué su nombre aparece en la investigación.



“Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas, y están, para conocimiento de todos los colombianos, en la página de la función pública, la página de la Dian y la correspondiente a la vigencia 2020 en mi cuenta de Twitter. El problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos”, manifestó cuando estalló el escándalo.



“Cómo se lo expliqué en varias ocasiones a los periodistas de estos medios, no existe inhabilidad alguna para que un servidor público sea socio de una empresa privada. La firma allí mencionada está activa, pero no opera desde su creación hasta la fecha. Aun así, cumple con todas las obligaciones tributarias tanto en Estados Unidos, como aquí en Colombia, y está declarada en el Formulario F160 de activos en el exterior”, dijo en su momento.



La representante de oposición, por su parte, dijo este jueves: “Él alegará que lo que pasa es que es socio de esta compañía en un 50 por ciento %. Uno de los típicos esquemas de elusión, evasión de impuestos y secretismo es crear sociedades para que sean sociedades de otras sociedades, para que sea aún más opaco y secreto. El deber es declarar toda sociedad de la que se es socio en el exterior”, argumentó.



El nombre de 588 colombianos figura en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) titulado 'Pandora Papers' (Papeles de Pandora).



La nueva investigación adelantada por 600 periodistas en 117 países distintos, revela los nombres de los expresidentes, políticos, empresarios banqueros y hasta artistas colombianos que tienen operaciones en paraísos fiscales.



Entre los nombres de los más de 500 colombianos destacan César Gaviria y Andrés Pastrana, expresidentes de Colombia; Martha Lucía Ramírez, la actual vicepresidente de la República y canciller; Ángela María Orozco, ministra de Transporte; Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial; Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile; Gina Parody, exministra de Educación entre 2014 y 2016; Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile; y Luis Diego Monsalve, embajador de Colombia en China.



Por su parte, el presidente Iván Duque habló del escándalo y aseguró que “tener cuentas en el exterior no es un delito" para luego enfatizar "que todo el que tenga activos en el exterior, sea quien sea, tiene que estar declarado ante la Dian”.



De hecho, la investigación coincide en que tener una sociedad en un paraíso fiscal no es delito, no obstante, las atractivas ventajas tributarias en estas jurisdicciones offshore, les ha permitido a algunos colombianos evadir impuestos, lavar dinero o esconderlo de las autoridades.



