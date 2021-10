'Estoy totalmente tranquilo': Peñalosa sobre los papeles de Pandora

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Enrique Peñalosa es uno de los colombianos que figuran en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) titulado 'Pandora Papers' (Papeles de Pandora), que reveló que más de 30 líderes mundiales tienen operaciones en paraísos fiscales.



Sobre Peñalosa, esa investigación señala que tuvo dos empresas en Panamá dedicadas a la consultoría en planeación urbana. Ambas fueron liquidadas y el capital terminó en Colombia. Además, dos colaboradores de sus administraciones presidieron esas sociedades, pues, según ellos, la actividad nunca les reportó ingresos.



El exalcalde habló al respecto con W Radio y señaló que tener una compañía en Panamá es tan legal como tenerla en Medellín. "Ahí no hay nada ilegal", dijo, y añadió que en los últimos 15 años su trabajo como conferencista y consultor ha sido, en su mayoría, internacional.



"En el 2008 creé una sociedad en Panamá, posteriormente otra que absorbió a esa y en el 2015 la liquidé. En los últimos 20 años todo mi trabajo ha sido fuera de Colombia, en ciudades de México, Brasil, Guatemala, Pakistán, Irán, Filipinas, India, Kazajistán, Australia, Estados Unidos (…) y para muchas entidades contratadas era más fácil pagar en el exterior. Este año, incluso por trabajos virtuales o unos días viajando, he tenido ingresos de trabajos que he hecho en la India, Estados Unidos, Italia, Rusia", explicó el hoy aspirante a la presidencia.



Peñalosa fue enfático en que todo lo que hizo "siempre estuvo totalmente declarado (…) y cumplió con todos los requisitos". Y aseguró que estos no son ingresos sacados de Colombia sino que obtuvo en el exterior y que él trajo a Colombia, pagando los respectivos impuestos.



Sobre una pregunta en relación a que Panamá es considerado un paraíso fiscal, y es ahí precisamente donde tuvo las dos empresas en mención, manifestó: "Yo estoy totalmente tranquilo, todo está reportado".



En la investigación de los Pandora papers también mencionan a otros colombianos como la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana; Ángela María Orozco, ministra de Transporte; Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile; Gina Parody, exministra de Educación; Lisandro Junco Riveira, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Miguel Gómez Ramírez, entre otros.



Cabe recordar que un paraíso fiscal es un territorio para el cual se han definido características que atraen inversión extranjera mediante beneficios tributarios. Algunas de esas características son: el secreto financiero (el de los clientes que llevan sus dineros a estos lugares) o la libertad de movimiento de los dineros.



Las ventajas que ofrecen estos países radican en la exención total o una reducción considerable en el pago de impuestos y de los costos que acarrean las transacciones bancarias. En esencia, este mecanismo no es ilegal.



Lo que sí puede traer problemas fiscales y jurídicos es que no se declaren dichas cuentas ante las autoridades competentes del país donde los involucrados declaran impuestos o donde residen.



En el caso colombiano no se conocen evidencias que hayan sido señaladas por las autoridades sobre situaciones que representen evasiones o algún tipo de irregularidades en relación con los mencionados en el informe.



Escuche la entrevista de Enrique Peñalosa a continuación:

