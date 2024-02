Culpar a otros no es gobernar: exdirector del Dapre de Duque a Petro por Panamericanos

Víctor Manuel Muñoz, exdirector del Dapre durante el gobierno del presidente Iván Duque, rechazó que el presidente Gustavo Petro culpó a la anterior administración por la pérdida de sede de los Juegos Panamericanos, que se iban a realizar en Barranquilla en 2027.



Muñoz, en respuesta al jefe de Estado, escribió en su cuenta de X que asumir las responsabilidades es parte del trabajo y expuso cinco puntos con los cuales argumentó que la pérdida es por culpa del gobierno del presidente Petro.



(Además: Pedraza: 'Si Petro ve sus videos de campaña, se asusta de lo incoherente que ha sido')

El exdirector del Dapre señaló que en el empalme se les informó del status de los Juegos Panamericanos. Agregó que "su ministra de Deporte no convocó la comisión creada para este propósito sino hasta 15 meses después".



(Lea: Laura Sarabia le presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro)

Facebook Twitter Linkedin

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Dijo, también, que el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, informó que los recursos estaban en el presupuesto del 2023 y agregó que "su ministra de deporte se comprometió en acta firmada, a pagar antes del 31 de diciembre del 2023".



(Le puede interesar: Panamericanos| Dura respuesta de Agmeth Escaf a Presidente Petro: 'No tenemos seriedad')



"Su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó que la ministra de deporte no pidió los recursos", complementó el exfuncionario.



"Los juegos los perdimos por desconocimiento y por miedo de sus funcionarios, lo cual usted mismo reconoció. Culpar a otros no es gobernar. Después de 18 meses de posesionado, ya es hora de empezar a ejercer", remató Muñoz.

Presidente @petrogustavo asumir responsabilidades es parte del trabajo.



1. En el empalme se les informó del status de los juegos panamericanos.

2. Su ministra de deporte no convocó la comisión creada para este propósito sino hasta 15 meses después.

3. Su ministro de hacienda… https://t.co/QeH1fCLpkT — Victor Munoz (@Vicmunro) February 2, 2024

Este mensaje del exdirector del Dapre, quien varias veces ha sido la primera línea de las críticas del presidente Gustavo Petro a la administración Duque, fue una respuesta directa al presidente Gustavo Petro, quien en la noche de este jueve 1.° de febrero, cuando se confirmó que Colombia no tenía posibilidad de ser sede de los Juegos, culpó al expresidente Duque.



(Otra noticia recomendada: Jorge Iván González: el duro impacto de su salida del Gobierno Petro)



"El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la cart que me envió el comité olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría, antes de llegar a esta fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente del Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Facebook Twitter Linkedin

Panam Sports y Astrid Rodríguez, ministra del Deporte. Foto: Archivo y César Melgarejo. EL TIEMPO

Ahora estos juegos, que Colombia no organiza hace 50 años, se harán en Asunción (Paraguay) o en Lima (Perú) por el incumplimiento de los pagos del Gobierno Nacional a Panam Sports para poder ser sede de una de las justas deportivas más importantes del mundo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA