El agarrón de Paloma Valencia y Petro tras declaración de los ex-Farc

Después del anuncio del rearme de los exjefes de las Farc, Iván Márquez, Jesús Santrich y el 'Paisa', los senadores Paloma Valencia (Centro Democrático) y Gustavo Petro (Colombia Humana) protagonizaron una nueva disputa en Twitter.

Según Petro, la familia y los amigos de Paloma Valencia fueron los culpables de la fundación de las Farc, hace 55 años, y de la reaparición de la guerrilla ahora.



"Guillermo Valencia, el abuelo de Paloma, con su violencia creó las Farc. Santos acabó las Farc como guerrilla. Uribe y Duque, los amigos de Paloma, volvieron a crear las Farc. Los creadores de las Farc son los mismos cavernarios de siempre", trinó el jefe de la Colombia Humana.



Este comentario no le gustó para nada a Valencia, quien le dijo a Petro que ella jamás ha empuñado las armas contra los colombianos y jamás "me he permito pensar qué hay ideas que dan permiso matar o para ser un criminal. Yo jamás he sido delincuente".Y agregó que sus amigos y familiares "han estado en la legalidad". Hay que recordar que Petro hizo parte de la desaparecida guerrilla del M-19.



La diferencia es mis amigos y mi familia han estado en la legalidad, representando y acompañados las mayorías democráticas en la máxima de construir país e instituciones... lo que ud con armas pretendió destruir. https://t.co/dpqsavUBOG — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 29, 2019

Petro también cuestionó la propuesta del expresidente y senador Álvaro Uribe de eliminar el acuerdo de paz de la Constitución y dijo que a Uribe "hay que derrotarlo en las urnas" y así se abrirán las "compuertas de un gran diálogo de la sociedad para alcanzar las reformas sociales para un paz grande".



EL TIEMPO