Conozca la historia de la precandidata a la presidencia Paloma Valencia

La senadora del Centro Democrático Paloma Susana Valencia Laserna es una de las tres mujeres que hacen parte de la larga lista de aspirantes a la presidencia en 2022.



La mujer, de 43 años, dijo en junio de este año que “yo quiero ser presidenta de Colombia, pero uno tiene que serlo no cuando uno quiere, sino cuando convence a la ciudadanía”.



Pero, ¿quién es esta mujer que se ha caracterizado por su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez?.



La congresista uribista nació en Popayán el 19 de enero de 1978 y creció entre esa ciudad y Bogotá. A continuación le contamos un poco más acerca de ella:

Familia política

A la egresada de la Universidad de los Andes, en donde estudió derecho y filosofía, le corre la política por las sangre, pues viene de dos familias conservadoras de Cauca y del Tolima cuyos miembros han participado en varias ocasiones en la urnas.



Por el lado materno, es nieta de Mario Laserna ex embajador y fundador de la Universidad de los Andes- y sobrina del ex senador conservador Juan Mario Laserna.



Por el lado paterno, es bisnieta del congresista y fallido candidato presidencial conservador Guillermo Valencia; nieta del ex presidente Guillermo León Valencia; sobrina de la primera mujer ministra en el país, la ex congresista Josefina Valencia de Hubach; hija del ex congresista Ignacio Valencia; y prima del ex ministro Aurelio Iragorri Valencia.



Paloma Valencia tiene una hija Foto: Twitter

¿Cómo llegó a la política?

Después de terminar su especialización en Economía en los Andes (donde también ha sido profesora de las clases Lógica y Retórica, y Constitución y Democracia) y de hacer su maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York, la senadora trabajó un año en la Procuraduría y otro en Planeación Nacional.



Antes de lanzarse al Congreso trabajó con varios medios de comunicación. Fue columnista de 'El Espectador', 'El País' de Cali, el 'Diario del Huila', 'El Liberal', 'El Meridiano' y más. También participó en radio, siendo analista política en 'Blu Radio' y periodista en el programa que produce su madre Dorotea Laserna y dirige Fernando Londoño Hoyos 'La Hora de la Verdad'.



A su vez, fundó el portal digital 'La Otra Esquina' y en la actualidad publica semanalmente su columna en el periódico 'El Nuevo Siglo'.



Aunque no había trabajado propiamente en política, se dedicó a defender las ideas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien sentía afinidad desde que era presidente.



Desde que Uribe era presidente la senadora sentía afinidad con sus ideas. Foto: Centro Democrático

Su primer intento de ingresar al Congreso fue en 2004, cuando se lanzó para Representante a la Cámara de Bogotá con el partido Alas Equipo Colombia; no obstante, su candidatura no prosperó y el colectivo del ex senador y ex ministro Luis Alfredo Ramos no obtuvo ninguna curul.



Finalmente, en 2014 fue elegida senadora de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático, como número tres de una lista cerrada que presidía el exmandatario Álvaro Uribe. Fue elegida para un segundo periodo (2018- 2022), en el que ha sido designada como una de las voceras del uribismo.



Además de ser senadora, actualmente es miembro de la Comisión Primera, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Paz y Presidente de la Comisión de Instrucción del Senado de la República.



Aunque la autora del libro 'Otras culpas' ya había sido precandidata presidencial para las elecciones de 2018, en ese entonces decidió renunciar y apoyar a Iván Duque.



