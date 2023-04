Este sábado, sectores de oposición saldrán a las calles a marchar en protesta a las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.



La jornada de movilizaciones comenzará a las 10 de la mañana en diferentes ciudades del país así como en Miami, Estados Unidos, y Madrid, España.



Las manifestaciones, además de representar un rechazo a las reformas del 'cambio' que busca aprobar el Gobierno en las próximas nueve semanas, entre ellas, la reforma a la salud y la reforma pensional, también fueron convocadas para solicitar al Gobierno mayor respaldo a la Fuerza Pública.



Entre los movimientos de derecha que organizan esta jornada se encuentran Unidos por Colombia, Ecos de Libertad de Santander, Alianza Reconstrucción Colombia, Derecha Ciudadana, Colombia no se Rinde y Democracia en Acción.



"Los quiero invitar para que este próximo 22 de abril salgamos a la calle para decirle a este Gobierno que no destruya, para decir que es posible construir sobre lo construido", manifestó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, que encabeza estas marchas.

#ALaCalle22A 🗣️| Este 22 de Abril todos vamos a la calle, para defender nuestra salud, nuestro trabajo y nuestras pensiones.



A la calle por un porvenir lleno de luz y sin destrucción. 💛💙❤️ pic.twitter.com/HMO6hw2Ky2 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 17, 2023

Entre los argumentos que expone la senadora se encuentra la defensa al sistema de salud. Según Valencia, "Colombia merece un sistema de salud que vaya avanzando y que no empiece de cero". En esa misma sinfonía, se refirió a la reforma laboral asegurando que no permite la formalización y únicamente 'privilegia' a los sindicalistas con empleo.



Respecto a la reforma pensional, la congresista afirmó que "va a generar un problema muy grave para los jóvenes, que en el futuro van a tener que responder por las pensiones no solamente de quienes han ahorrado sino de todos los demás".

Puntos de concentración

-Bogotá: Parque Nacional

-Medellín: Avenida Oriental por la Playa

-Cali: Parque de las Banderas

-Barranquilla: Estación del Joe Arroyo

-Manizales: Sector el cable

-Ibagué: Parque Murillo Toro

-Neiva: Plazoleta Jorge Villamil Cordovez (Antigua Concha Acústica)

​-Villavicencio: Plazoleta Los Centauros

-Pereira: Makro viaducto dosquebradas

-Sogamoso: Parque de la Villa

-Monteria: Parque Maria Vadilla

-Bucaramanga: Cra 27 con 58 Puerta del Sol

-Armenia: Parque Aborígenes

-San Andrés: Plaza de Bolívar

-Miami: Esquina 87av nw36 Street Doral

-Madrid: Consulado de Colombia

