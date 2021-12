'Para qué voy más al Congreso si el 50% del país me odia': Paloma Valencia

"Para qué voy más al Congreso si yo no hago más que trabajar y matarme y el 50% del país me odia y no odian a los congresistas corruptos”, dijo Paloma Valencia este martes en una conversación en el programa 'Hora 20' de 'Caracol Radio'.



La congresista, quien es una de las políticas más representativas del Centro Democrático y del uribismo en el país, se estaría replanteando la opción de presentarse al Congreso de la República en las elecciones presidenciales del próximo año.

La senadora dijo que esto es algo que pensó después de que un día alguien cercano le dijera “Paloma como que estás pensando no ir más al Congreso”.



La política uribista ha llegado a sentir que está en el "lugar equivocado", al ver "la imagen negativa" en su contra a pesar del trabajo que realiza. “Los congresistas que son estudiosos y que se leen todos los proyectos somos poquitos", indicó.



Paloma dijo que esto tiene que ver con "lo duro que son los juicios para las mujeres en la política".



En medio de la la conversación, en la que también participó Angélica Lozano, Valencia dijo que “da tristeza lo difícil que es la política para la mujer en este país. Colombia todavía le falta apoyar mucho más a las mujeres, ser mujer en política es dificilísimo por los horarios, por el trato, por lo duro que le dan a uno la opinión pública y los medios”.



El pasado 22 de noviembre, Valencia dio como finalizada su campaña como precandidata presidencial del partido de Gobierno, después de que el Centro Democrático, a través de una consulta interna, eligiera a Óscar Iván Zuluaga como candidato único de la colectividad.



