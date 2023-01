Elegir 600 alcaldes, incluidos los de las principales capitales del país, hacerse con la mitad de las gobernaciones, unos 3.000 concejales y 600 diputados, más una cantidad indeterminada de ediles, es la apuesta del Pacto Histórico para las elecciones regionales de octubre este año.



A 10 meses de esa jornada electoral, lo único claro hasta ahora en esa alianza de partidos y movimientos de izquierda son esas cifras, con las cuales el Pacto quiere afianzar su proyecto político a nivel local y regional, sustentadas en los resultados obtenidos en las elecciones que llevaron a la presidencia a Gustavo Petro.



(En otras noticias: ¿En qué queda fallido cese bilateral del fuego anunciado con el Eln?)

“Hay municipios del país donde el 98 por ciento de sus electores respaldaron a Gustavo Petro y a Francia Márquez en las pasadas elecciones”, dijo el exsenador Gustavo Bolívar para soportar las cifras.



Hoy, las discusiones en el Pacto Histórico están concentradas en la ‘mecánica electoral’. Se habla de escoger los candidatos a través de mecanismos “democráticos” como consultas internas, encuestas y consensos, pero además del cumplimiento de unas condiciones para los aspirantes: que sean petristas ‘puros’ y no ‘colados’ o ‘paracaidistas’, lo cual ya ha generado roces dentro de la bancada de gobierno en el Congreso.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro en campaña en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

(En contexto: Los cinco nombres que Gustavo Bolívar pide considerar para la Alcaldía de Bogotá)



El representante Alirio Uribe apuntó que ningún partido del Pacto Histórico debe dar avales individuales. “Lo ideal es el consenso, y si no es posible, hay que habilitar un mecanismo democrático”, explicó.



Pero también se han escuchado voces desde otros sectores que no vienen del petrismo que han reclamado que hacen parte del Pacto.



Aparte de los asuntos de mecánica puramente electoral, hay otros aspectos para considerar en las pretensiones del Pacto Histórico. La incidencia de la gestión del gobierno Petro de aquí a octubre en la economía y los diálogos con los grupos armados, por nombrar solo estos dos grandes temas, aunque se debe tener en cuenta que son muy distintos los intereses y las dinámicas en las elecciones regionales.



“El liderazgo del presidente Petro será importante, pero hay que tener en cuenta que en las elecciones regionales surgen otra serie de factores que se vuelven decisivos en la movilización electoral”, afirma Patricia Muñoz Yi, profesora de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.



(En otras noticias: Sergio Fajardo criticó a los congresistas que renunciaron a su curul)



“No necesariamente las causas nacionales van a ser las razones más influyentes a la hora de incidir en la decisión del voto, muy seguramente hay una serie de temas regionales asociados algunos nacionales, como la presencia de grupos ilegales, o economías ilegales o la inseguridad en zonas rurales, que van a pesar”, afirma Muñoz.



Y a todo esto se suma que el Pacto tendrá que afrontar esta contienda electoral sin la figura y el ‘arrastre’ de Petro y el diseño de las listas cerradas, que fueron fundamentales para los resultados de las elecciones presidenciales. Muchos de los aspirantes que lograron una curul eran figuras no tan conocidas y fueron elegidos por el arrastre de la lista.



Así las cosas, el Pacto buscará en las elecciones de octubre consolidar un poder desde lo local, pero la tarea no parece sencilla.



CARLOS CAMACHO

EL TIEMPO