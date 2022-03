La defensora de Derechos Humanos Jahel Quiroga Carrillo se convirtió en la senadora número 20 elegida por el Pacto Histórico.



Con esto, la bancada que dirige el aspirante presidencial Gustavo Petro es la más grande de la corporación. La información es celebrada por esta colectividad, según los reportes recibidos. Sin embargo, falta el resultado final que emita el Consejo Nacional Electoral Colombiano, CNE.



La entrada de Quiroga saca del Senado a Sara Castellanos del Partido Liberal. La información fue suministrada por varios miembros del Pacto, entre ellos el senador Gustavo Bolívar quien afirmó en su cuenta de Twitter:



"Qué pena molestarlos a esta hora pero es para contarles que llegamos a 2.8 millones de votos y ya tenemos la ¡CURUL 20¡ Lista más votada en la historia de Colombia".



Según Bolívar, hasta esta noche el escrutinio arroja el siguiente resultado:



Pacto Histórico: 20 curules.

Partido Conservador: 15.

Partido Liberal: 14.

Coalición Alianza Verde: 13.

Centro Democrático: 13.

Cambio Radical: 11.

La U: 10.

Coalición Mira-Colombia Justa Libre: 4



Reunión de la bancada electa del Pacto Histórico. Foto: Prensa Gustavo Petro

Por su parte, el también electo congresista Gabriel Becerra dijo que a falta de los resultados oficiales del CNE la colectividad celebra porque se trata de un triunfo no solo desde el ámbito electoral sino para la reivindicación de la memoria de la Unión Patriótica, UP.



Ella, recuerda Becerra, se ha dedicado durante buena parte de su vida a esclarecer el violento exterminio en contra de este partido.



Uno de los hechos más graves para la historia del conflicto en Colombia es el exterminio que sufrió la UP, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre 1985 y 1993 fueron asesinados 1.163 integrantes y desaparecidos otros 123.



"Sobrevivimos para volver. Y aunque quedamos pocos, logramos mantener la memoria de la UP, que nos devolvieran la personería jurídica y tener liderazgos dentro de la izquierda política del país", le dijo, en su momento, Quiroga a EL TIEMPO.



Ella junto con Aída Avella se dedicaron a recoger la información de cada uno de los crímenes para llevarlos a la CIDH.



