¿Estará el Partido Liberal en el tarjetón en la consulta del Pacto Histórico? ¿Avanzará hacia la izquierda la colectividad que dirige el expresidente César Gaviria? Esas son las respuestas que el senador Luis Fernando Velasco espera que lleguen pronto de la sede de la calle 37 en el tradicional barrio de Teusaquillo en donde se encuentra la sede del trapo rojo.

Líderes de las bases liberales enviaron una carta del director del Partido Liberal, Cesar Gaviria, en la que le solicitan entregar el aval para candidatura presencial al senador Luis Fernando Velasco, quien representa ampliamente el ideario liberal.



“La receta que el Pacto le ofrece al país está en las ideas liberales, por ello nosotros le pedimos al senador Luis Fernando Velasco que nos representara y volviendo a la plaza pública, recordara que lo que hoy necesita Colombia es más democracia y más liberalismo”, dice la carta.



En la misiva, le piden al expresidente no abandonar las ideas sociales y progresistas que han hecho grande el partido.



“Sea audaz, a usted el país lo juzgara por la constitución que saco adelante contra todo pronóstico y no por el número de curules que saque en marzo, y esperamos la historia nos recuerde como el partido que supo escuchar el sentimiento de un país en una de sus peores crisis, y por ello pacto con las fuerzas sociales que legítimamente representan el cambio y no como un partido sin grandeza que se refugió en la comodidad del establecimiento y traicionó la historia de los liberales”, dice la carta que tiene firmantes de todos los departamento del país.



“Colombia está pensando liberal y por ello debemos ser nosotros protagonistas del debate político proponiendo las reformas aplazadas por tanto tiempo y que buscan construir un país más equitativo, seguro, justo y próspero”, indica la carta.



Hacen una llamado para que el Partido Liberal no se convierta en un espectador pasivo de la realidad en momentos en donde el país se apresta a definir nuevos rumbos, “no puede ser su estrategia simplemente confiar en que cacicazgos locales nos den una suma de votos que nos permita luego negociar espacios de poder en un futuro gobierno, incluso cayendo en el despropósito de creer que es igual pactar con un viejo establecimiento caduco, que con nuevas fuerzas que se identifican más con nuestros 174 años de luchas”.



