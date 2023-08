El Pacto Histórico, coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro al poder, se manifestó en un comunicado conjunto frente al escándalo por la supuesta entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial de 2022, tal como lo comentó Nicolás Petro a la Fiscalía.



En el pronunciamiento, dieron un “respaldo irrestricto y solidaridad” con el presidente Petro. Estos destacaron la trayectoria política de este: “Su causa de vida ha sido la lucha contra la corrupción, las mafias, la parapolítica y la narcopolítica en todo el país y principalmente en la costa Caribe, arriesgando su vida e integridad”:



Estos afirmaron su “respeto” por la justicia y pidieron todas las garantías, incluyendo “la independencia y transparencia que exige el ordenamiento constitucional y legal”. Por eso pidieron que no haya ningún prejuzgamiento o politización del proceso.

El Pacto Histórico cerró filas a favor del presidente Petro. Foto: El Tiempo

Bajo esta premisa, la coalición de Gobierno reseñó que las pruebas presentadas por la fiscalía no han demostrado que “haya ingresado a la campaña presidencial el dinero supuestamente recibido por Nicolás Petro”.



Además, señalaron que no hay ningún elemento si quiera que pueda probar que el presidente o el gerente, Ricardo Roa (actual presidente de Ecopetrol), participaron de alguna irregularidad en la financiación de la campaña.



“Rechazamos y solicitamos al fiscal delegado a a cargo de la investigación limitarse a expresar lo estrictamente probado en el proceso y abstenerse de asegurar que existe relación jurídicamente vinculante entre la campaña presidencial y los dineros recibidos por el señor Nicolás Petro Burgo, hasta que lo pruebe en los estrados judiciales”, se lee en el comunicado del Pacto Histórico.



A reglón seguido, cuestionaron los llamados a que el presidente renuncie. Para estos, se estaría desconociendo la voluntad popular y “sería un golpe grave a la democracia, la justicia y la estabilidad institucional”.



En consecuencia con esa premisa, hicieron un llamado a la “defensa de la democracia y al presidente Petro”. De igual manera se dirigieron al gobierno para que sigue aplicando su agenda, consignada en el plan nacional de desarrollo.

#Comunicado del Comité Político y la Bancada del @PactoCol



El Pacto Histórico ha expresado en distintos espacios su compromiso con el primer mandatario. Desde el jueves en la noche y el viernes en la mañana se han manifestado en redes sociales y en espacios radiales. Ahora último, emitieron el comunicado conjunto.