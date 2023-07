Esta semana, Cambio Radical lanzó una campaña publicitaria cuestionando de frente al pacto Histórico. En vallas y comerciales de televisión, el partido de oposición llama la atención sobre la supuesta falta de avance en temas de seguridad, inflación, gobierno y más, y lo hace usando una imagen similar a la que el Pacto Histórico tuvo en campaña.



(Puede ver: Consejo de Estado mantiene elección de senadores del Pacto Histórico al negar demandas)

Ante esta clara referencia a la coalición de izquierdas, miembros de esta colectividad pidieron la intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que retire las vallas en las que son mencionados.



“He denunciado y solicitado al CNE en comisión de garantías electorales se detenga la campaña de publicidad indebida en contra del Pacto Histórico”, dijo en redes sociales el representante Gabriel Becerra.

He denunciado y solicitado al @CNE_COLOMBIA en comisión de garantías electorales se detenga la campaña con publicidad indebida en contra del @PactoCol.



CR con 19 congresistas condenados por Parapolitica , varios gobernadores y alcaldes destituidos por corrupción , quieren… pic.twitter.com/sIiHk6JIz5 — Gabo Becerra Yañez 🏛️ (@BecerraGabo) July 6, 2023

Además de pedir el retiro de las pancartas publicitarias, Becerra se fue directamente en contra de Cambio Radical. “Con 19 congresistas condenados por parapolítica, varios gobernadores y alcaldes destituidos por corrupción, quieren tapar la historia con campañas sucias”, dijo Becerra.



La campaña de Cambio Radical fue dada a conocer esta semana. Aunque no hace ninguna mención directa al proceso electoral de octubre, salió en la semana en la que han comenzado a darse los primeros anuncios de campañas que oficialmente saltan al ruedo político.



(Además: 'Que no se le note el miedo': dura respuesta de Alexánder López a Vargas Lleras)



En la serie de vallas, hablan del “pacto es inflación histórica”, “pacto es desgobierno histórico”, “pacto es desempleo histórico” “pacto es inseguridad histórica”, entre otros mensajes. Esto no gustó en las filas de la coalición de Gobierno, puesto que hace mención directa a la alianza de izquierdas y hasta usa sus colores.



“Es hora de comenzar a cambiar esta historia”, es el mensaje con el que Cambio Radical acompaña su crítica.