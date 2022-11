El Pacto Histórico, la coalición de partidos que acompañó la candidatura presidencial de Gustavo Petro y que tiene una de las más grandes bancadas en el Congreso, comenzó a definir la hoja de ruta para las campañas electorales que se vienen.



Sobre qué están alistando y cuál es la visión que tienen en esa colectividad de izquierda, EL TIEMPO habló con el representante Alirio Uribe

Hace unos pocos días hubo una reunión de los diferentes sectores que hacen parte del Pacto Histórico, ¿Qué acordaron?

Nos reunimos para varios temas. Por un lado lo del poder popular y cómo construir poder popular en Colombia, que tiene que ver con no dejar que la movilización esté en cabeza de la oposición. También, que hay una estrategia comunicativa con ocasión de los 100 días, con una movilización que se va a hacer el próximo 15 de noviembre a nivel nacional para dar a conocer los avances de la política de este gobierno. Un segundo tema tiene que ver con qué va pasar con el Pacto Histórico.



¿Y qué va a pasar con el Pacto?

Hay una posibilidad de que nos fusionemos en un partido único o que nos mantengamos como una coalición y trabajemos para la construcción de un Frente Amplio.



¿Ya hay decisión sobre ese tema?

No hay una decisión tomada. Están todas las posiciones, la de que mantengamos los partidos como están, el Polo, Mais, ADA, la UP y unos partidos que no tienen personería jurídica y que actuemos en coalición, o que nos disolvamos todos los partidos en función de uno nuevo que sería el Pacto Histórico.



¿Eso significa que para el año entrante, para las elecciones regionales, todavía no estaría ese nuevo partido?

Para el año entrante iríamos como lo hicimos para el Congreso, es decir, iríamos en coalición. La idea es que los partidos que hacen parte de la coalición no avalen candidaturas individuales, sino que todo se haga en el marco del acuerdo del Pacto Histórico. Es decir, si vamos a proponer un candidato para una alcaldía, que ese candidato esté avalado por toda la coalición del Pacto o que esté en alianza con otro u otros partidos como el Frente Amplio. Esas son las reglas del juego.

¿En lo que tiene que ver con las listas a asambleas y concejos, serán cerradas?

La idea es que sean listas cerradas y paritarias, salvo que por alguna situación local no sea conveniente hacer esas listas en coalición y cerradas.



¿Y quién va a decidir el nombre del candidato o el orden de la lista?

Hay una instancia electoral que va a estar creada desde ya para empezar a estudiar las diferentes postulaciones y candidatos, empezar a copiar los documentos, en la medida que para las elecciones del año entrante fácilmente pueda haber 150.000 candidatos. Eso implica que hay que alistar miles de hojas de vida, con todos los requisitos legales, con antecedentes penales y disciplinarios.



¿Cuándo empiezan ustedes a recibir hojas de vida?

Ya se creó esa Comisión electoral y va a empezar a hacer el estudio y luego ya vienen los diálogos políticos de los voceros de los partidos para valorar dónde tenemos candidatos propios y dónde podemos tener candidatos de coalición con otros partidos.



¿Quién quiera aspirar por el Pacto puede ir la semana entrante para inscribirse?

Sí, es más ya hay mucha gente que ha expresado sus apreciaciones de participación política.

#Atencion Hacia la Unidad y el fortalecimiento del #PactoHistorico en 🇨🇴.Los partidos y movimientos sociales que integran la Coalición @PactoCol decidimos reafirmar la unidad a través de los procesos de cambio liderados por el gobierno de @petrogustavo



📄 Leer comunicado oficial pic.twitter.com/2SpcFS3Fw4 — Alirio Uribe Muñoz (@AlirioUribeMuoz) November 9, 2022

¿La apuesta del Pacto es quedarse con cuántas alcaldías y cuántas gobernaciones?

Por lo menos con el 50 por ciento. Estoy hablando de unas 600 alcaldías y más o menos unas 16 gobernaciones.



¿Eso significa que ustedes tienen una puesta grande por tener el poder local?

Claro, porque muchas de las políticas de ‘Colombia potencia mundial de la vida’ se pueden materializar más fácil desde lo local con el apoyo Nacional, como generarle soberanía alimentaria a un municipio de 100.000 personas es más fácil que a Bogotá. Esos temas son más fáciles de manejar desde lo local con un apalancamiento desde el gobierno nacional.



¿Esto significa que el pacto ya tiene lista la estrategia electoral por lo menos para el año entrante?

Digamos que se han trazado unas líneas generales que se van a implementar. Se va a echar andar el plan



¿Eso para el año entrante, pero para el 2026 que se ha mirado?

La idea es que nuevamente las listas sean cerradas y paritarias y sean en coalición. Y ahí vamos a ver si ya tenemos el partido Pacto Histórico.