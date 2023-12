¿Es posible que el Pacto Histórico se una en un solo partido, como lo pidió Petro?

En las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro ha estado rescatando propuestas que hizo en la previa y justo después de su victoria en las urnas en 2022. El gran acuerdo nacional y el frente amplio son algunas de las propuestas a las que el primer mandatario ha recurrido en un intento por recuperar la gobernabilidad que tenía en esos primeros días de mandato. El miércoles, en sus redes sociales, no solo retomó el frente amplio, sino que lo combinó con otra vieja propuesta: fusionar a los partidos del Pacto Histórico en una sola colectividad.



“Mi propuesta es que el Pacto Histórico que ha elegido 1.083 concejales y 39 diputados en el país se configure en un solo partido político”, dijo Petro en un trino, para luego agregar: “Conjuntamente con otros partidos y fuerzas entre las que destaco a la Alianza Verde, al Liberal y a los sectores social cristianos, a las fuerzas sociales, étnicas y populares del país podría, y lo propongo, configurar el gran Frente Amplio de mayorías para defender el actual gobierno y programa y avanzar hacia el gran triunfo en congreso y presidencia en el año 2026”.



Desde hace unas semanas, figuras del Pacto, como el representante David Racero o la senadora María José Pizarro, venían hablando de la posibilidad de converger todas las personerías de la coalición en una sola. Sin embargo, que el presidente retome una propuesta hace que cobre más valor y le pone más presión a una discusión que viene desde el mismo momento que el Pacto Histórico tuvo un destacado desempeño en la urnas.

Clara López y David Racero en la rueda de prensa del Pacto Histórico. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo



De acuerdo con la Constitución, solo se pueden unir en coalición aquellos partidos cuya sumatoria de votos no supere el 15 por ciento del umbral, esto como un intento por equiparar fuerzas con los grandes partidos. Como el Pacto Histórico sacó más del 20 por ciento de los votos en Senado, sus partidos no pueden volverse a presentar bajo la alianza que formaron en 2022.



Desde el año pasado sabían esa condición. Incluso, como lo dijo a EL TIEMPO la senadora Clara López, del Pacto Histórico y que tiene su propia colectividad, la propuesta fue puesta sobre la mesa por el propio presidente Petro y en ese momento no fue aceptada.



“El presidente hizo es propuesta después de su victoria. Nos reunimos e hicimos un memorando y lo presentamos al Pacto y no fue acogida esa iniciativa en ese momento. Me parece importante que el presidente regrese sobre eso”, dijo López.



Sin embargo, tal como hace un año, no está claro que los miembros del Pacto Histórico tengan intenciones de abandonar sus respectivas personerías para unirse en un solo partido. Aunque saben que es muy difícil sobrevivir como partidos individuales en un panorama legislativo de 2026, tampoco quieren perder los beneficios de ostentar personerías propias.



(Además: ¿Cómo queda el Pacto Histórico en Senado tras perder a Bolívar, Roy y Alexander López?)





Consultados por este diario señalaron que la mayoría de bancada del Pacto Histórico es consciente de que deben unirse para sobrevivir en los próximos comicios legislativos. Sin embargo, en los niveles directivos y regionales de cada partido habría opiniones distintas y resistencias a terminar todos en un mismo partido.



Precisamente este sería el tema más difícil. Como cada partido tiene recursos propios y la capacidad de entregar avales, son pocos los que quieren ceder estas ventajas. Además, fusionar las personerías implicaría una organización de las jerarquías de cada partido en uno solo y eso parece complicado. En los comicios regionales hubo choques y peleas por los avales que generaron heridas que aún no se han cerrado.



“El gran problema será un estatuto que dé garantías a todos porque los partidos grandes fueron muy avasalladores en las elecciones del 2023. Colombia Humana fue uno”, dijo López, que señaló que en el proceso de armado de las listas hubo decisiones que rayaron en lo antidemocrático y que causaron choques al interior del Pacto Histórico.



Hay temores de que las pugnas internas que se evidenciaron en el proceso electoral de este año se vean acrecentado al tener un solo partido. “Lo que pasa es que ahora ese partido tiene que estructurarse de forma democrática. No podemos repetir las imposiciones y exclusiones de las listas cerradas”, concluyó la senadora.



En Comunes, que hace poco se vinculó oficialmente al Pacto Histórico, expresó preocupaciones similares. El senador Julián Gallo habló con EL TIEMPO y en este diálogo reseñó que este proceso de unirse en un solo partido no puede ser algo meramente administrativo.



“En la construcción de un partido tiene que haber una discusión ideológica y programática. Estamos dispuestos a encarar la discusión”, dijo Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada. En ese sentido vio más viable que se construya el frente amplio sin unirse en un solo partido.

El Pacto Histórico dio un balance de su primer año en el Congreso. Foto: Sergio Ángel



En el papel, Comunes sería uno de los partidos más interesados en la convergencia en un mismo partido puesto que desde 2026 no cuentan con los beneficios del acuerdo de paz y pasan a luchar a voto limpio su personería. Si no superan el umbral, desaparecerían. Sin embargo, el senador dijo que esto no es así, puesto que aún reclaman que se cumpla lo dicho en los acuerdos, de que se iba desligar el umbral de la personería.



Las resistencias no son solo por las pugnas que habría en la organización de un partido único. Tal como lo identifica la senadora María José Pizarro, hay un capital y una historia que algunas colectividades no quieren abandonar. Varios de los consultados identificaron al MAIS y al Polo Democrático como los más reacios a abandonar sus personerías para consolidarse en un partido de izquierda mayoritario.



“El MAIS después de una pelea de décadas por ser reconocidos como partido indígena, fusionarse es una decisión muy compleja para ellos”, dijo Pizarro, que fue avalada por esta colectividad. Incluso esta reconoció que ante una posible negativa de su colectividad para unirse, tendría que pedir una escisión debido a que de otro modo estaría atada a lanzarse sí o sí por el MAIS.



En cuanto al Polo y su supuesta resistencia a converger en un solo partido, este diario puedo hablar con el presidente de la colectividad, el todavía senador Alexander López. Este no dijo si había o no resistencia frente a la propuesta. Únicamente explicó que el Polo convocó a un seminario en enero para discutir dicho tema y en marzo se celebrará el congreso de la colectividad, donde posiblemente se tome decisiones sobre el tema. En su posición personal, López se limitó a decir: “hay que avanzar hacia la unidad”.