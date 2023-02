En el Pacto Histórico se volvió popular la expresión del fuego amigo. De hecho, en la colectividad hay inquietud porque, dicen, la ropa sucia se dejó de lavar en casa. Ahora se lava en redes sociales y surge la pregunta sobre los efectos que esto podría traer en un semestre clave para las reformas del Gobierno que llegarán al Legislativo.



La coalición que armó el hoy presidente Gustavo Petro, que obtuvo 47 curules en el Congreso y fue clave para ganar la Presidencia, se había visto sólida, pese a que desde el momento de armar las listas para Senado y Cámara se dieron disputas que dejaron heridas abiertas.



(También: ¿Qué tanta tensión hay en el Gobierno por la posición de Alejandro Gaviria?)

Se sabe, por ejemplo, que sectores más radicales del petrismo se opusieron, y lo siguen haciendo, a la llegada de nombres como Roy Barreras y Armando Benedetti al Pacto, pues los consideran políticos tradicionales.



Durante los primeros meses de Congreso primó la armonía, aunque se sabía que algunos de sus miembros tenían profundas diferencias. Por ejemplo, la senadora María José Pizarro y el hoy exsenador Gustavo Bolívar no se hablaban.



(Le puede interesar: Piedad y Roy protagonizan una nueva pelea en el Pacto Histórico)



Hubo peleas al momento de elegir la presidencia del Congreso, cuando Bolívar cuestionó la elección de Barreras, y para definir quién se quedaba con la presidencia de la Comisión VII de la Cámara. Agmeth Escaf, quien fue electo, fue acusado por algunos miembros de su bancada de ser un ‘manguito’.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar y Roy Barreras. Foto: Instagram

Luego, el senador César Pachón afirmó que había personas en el mismo Pacto buscando tumbar a congresistas, pues él está siendo investigado por doble militancia. Dijo, entonces, que había fuego amigo.



El tono subió este año. Una de las peleas más duras fue cuando se enfrentaron Bolívar y Escaf. El primero cercano a Petro y el segundo, a la primera dama, Verónica Alcocer. “Hay gente del Pacto atacando al mismo Pacto, a la misma militancia, a la misma coalición”, afirmó el representante costeño.



(En contexto: Agmeth Escaf: ‘Bolívar me matonea porque sus candidatos no ganaron en Atlántico’)



A esta se sumó el escándalo por un contrato de la influenciadora conocida como Lalis con el Gobierno. Escaf lo cuestionó, pero algunos de sus compañeros, encabezados por Bolívar, cerraron filas y atacaron al representante. “¿Sí vieron que el fuego amigo no era invento mío? Ahora van contra los influencers. Van por todos”, escribió Pachón en Twitter.

Facebook Twitter Linkedin

Piedad Córdoba y Roy Barreras Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

El último round lo protagonizó la senadora Piedad Córdoba, quien comentó durante una diligencia en la Corte Suprema de Justicia que su llegada al Pacto fue abrir una ventana al infierno. Ella siente que la quieren aislar, entre otras cosas, tras la extradición de su hermano a Estados Unidos por narcotráfico. Pero no se amilana y respondió. Afirmó que Benedetti es “un imbécil descerebrado” y sobre Barreras que “desafortunadamente” es el presidente del Senado.



(Le sugerimos leer: 'Reforma sí, pero sin poner en riesgo la salud de todos': Roy Barreras)



En este contexto el Gobierno llevará al Congreso este semestre las llamadas reformas del cambio, entre ellas las de los sistemas de salud, laboral y pensional, así como la ley de sometimiento, clave para la ‘paz total’. No se vislumbra una tarea fácil. Incluso, estas reformas también han recibido críticas desde el Pacto. Por ejemplo, Barreras, que ha sido clave para sacar adelante la agenda del Gobierno, cuestionó que se vaya a acabar con el actual sistema de salud e hizo un llamado para construir sobre lo construido.

Sin embargo, este panorama parece no afectar las reformas.



Analistas coinciden en que a pesar de las divisiones, la coalición no se fragmentaría con los proyectos y suponer eso es ingenuo y tener desconocimiento político.

¿Si vieron que el "fuego amigo" no era invento mío? Ahora van contra los influencers.



Van por todos, porque lo que quieren es jugar sucio para ganar las elecciones que se vienen. — César Pachón (@CesarPachonAgro) January 23, 2023

Carlos Arias, analista político y profesor del Externado, argumenta que esas peleas se pueden solucionar. “Son fácilmente subsanables porque hay una sola voz, las diferentes facciones se subsanan desde la línea que tira Petro. A ellos los alinea Petro”. Y asegura que es un tema de egos personales y que el verdadero problema es con los demás partidos de la coalición de gobierno.



(En otras noticias: Metro de Bogotá: Mintransporte, a debate de control político por 'amenazadera')



En ese sentido, opinó su colega Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario. “Las peleas personales que puede haber acá no ponen en cuestión los votos del Pacto hacia las reformas, distinto es el tema de la coalición”.



Así mismo lo sustenta el propio Barreras, quien pese a los cuestionamientos que ha hecho también dice que van a sacar adelante los proyectos “con el motor del Pacto” y los partidos aliados, pues para él, estas “reformas sociales son mandato popular”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA