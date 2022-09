La bancada del Pacto Histórico realizará un retiro espiritual el próximo 15 de septiembre en la cuidad de Villavicencio. La decisión se tomó días después de que uno de sus senadores, el congresista Álex Flórez, protagonizara un escándalo borracho en Cartagena.



El retiro, según confirmó el presidente del Senado Roy Barreras, será para construir un código de ética interno y la posibilidad, que tiene que ser consensuada, de sancionar a quien tenga comportamientos que hagan daño a la imagen del Pacto.

Barreras dijo que él hubiera preferido que el caso de Flórez se investigara en la Comisión de Ética, porque es "necesario un reproche social que además permita un tiempo para su recuperación médica", aseguró.



Lo anterior, sin embargo, no será así, pues en la mañana de este martes se decidió que la indagación la hará la Procuraduría.



En diálogo con este diario, el presidente de la comisión, el senador Jhon Jairo Roldán, explicó que "con la jurisprudencia que hay efectivamente la ley establece que la competencia de la Procuraduría se extiende en actuaciones disciplinarias donde el senador, en este caso Alex Flórez, no está cumpliendo funciones propias del cargo, entonces es competente la Procuraduría y no nosotros".



El senador del Pacto Histórico pidió disculpas por escándalo que protagonizó. Foto: Twitter (@AlexFlorezH) y archivo particular

Barreras, por su parte, dijo que hay un vacío en la ley porque "la bancada del Pacto Histórico no es un partido y por un vacío de la ley no existe una comisión ética de las bancadas, sino de los partidos". El congresista espera que dicho problema se solucione en el retiro convocado.



Finalmente dijo que hubiera sido preferible una suspensión para Flórez mientras que adelanta su tratamiento, por el cual ya le dieron una incapacidad de 15 días emitida por un psiquiatra particular.

Incapacidad de Álex Flórez. Foto: Archivo particular

"Me parece bien, cuando una persona tiene un problema de alcoholismo, tiene la intención de sanar, se incapacita para iniciar un tratamiento está haciendo lo correcto, Eso no exime a la corporación de una sanción o suspensión", concluyó.

