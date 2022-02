Una nueva discusión se está dando al interior de la coalición Pacto Histórico y Soy porque Somos, el movimiento de Francia Márquez, a causa de las listas al Congreso.



En esta ocasión, líderes de los consejos comunitarios de Soy porque Somos aseguran que hubo un compromiso incumplido por parte del senador Roy Barreras.



En la tarjeta electoral para las curules de la circunscripción especial afrocolombiana aparecen los movimientos de candidatos de consejos comunitarios en todo el país.



Sin embargo, esta vez el lío es porque la Alianza Democrática Amplia (ADA), el partido de Roy Barreras, aparece en la tarjeta electoral con el logo del Pacto Histórico. En el mismo tarjetón también se encuentra Soy porque Somos pero con su propio logotipo.



Aunque tanto ADA como Soy porque Somos pertenecen al Pacto Histórico, solo ADA aparece con el logo de la coalición de izquierda.



El tema causó molestias en el movimiento de Francia Márquez, aunque esta no se ha pronunciado al respecto, tras se consultada por EL TIEMPO.



Algunos líderes del movimiento afro han expresado su inconformidad. Aseguran que si en la tarjeta electoral ponen a competir a Soy porque Somos con el logo del Pacto Histórico, no tendrían muchas posibilidades de llegar.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Francia Márquez. Foto: EL TIEMPO

Roy Barreras manifestó en la FM que no hay ninguna competencia y que se trata de lograr la mayor cantidad de curules posibles. Además expresó que no tendría problema en que el movimiento de Márquez también use el logo del Pacto Histórico. Sin embargo, el mismo logo no podría estar dos veces en el mismo tarjetón.



Este episodio remite a lo sucedido hace unos meses también con las listas al Congreso del Pacto Histórico, cuando se incumplió el acuerdo para darle puestos favorables al Congreso a los integrantes de Soy porque Somos. Y, en cambio, fue obtenido por Álex Florez, la ficha del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el Pacto Histórico.



La discusión terminó con la renuncia de las dos apuestas políticas de Márquez al Congreso y casi ocasiona la salida de Francia Márquez de la coalición de izquierda.



La última palabra sobre la tarjeta electoral la tendrá el Consejo Nacional Electoral, quien deberá estudiar una demanda y decidir si ordena el retiro del logo del Pacto Histórico de la tarjeta electoral.

