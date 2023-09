Aunque se esperaba que el Pacto Histórico fuera protagonista de las elecciones regionales de octubre, tras su triunfo en las presidenciales y el resultado en las legislativas –obtuvo 49 curules–, lo cierto es que la coalición con la que el presidente Gustavo Petro llegó al poder hoy está desdibujada.



El único candidato de peso para los comicios es el exsenador Gustavo Bolívar, quien aspira a la Alcaldía de Bogotá.



(Además: 'El futuro de Bogotá no se puede definir sin tener en cuenta al Pacto Histórico').

En el resto de ciudades principales tienen algunas alianzas, así como en gobernaciones, pero no con figuras como Bolívar, quien en los últimos años se ha convertido en uno de los más fieles escuderos del presidente Petro. ¿Qué pasó? No se pusieron de acuerdo ni siquiera para ir en coalición en las corporaciones públicas.



Del universo de partidos que hacen parte del Pacto Histórico –hace un año eran 6 y hoy son 13 tras obtener personerías jurídicas– son alrededor de 21.000 candidatos y un poco más de 3.000 van bajo la marca del Pacto.



(Le puede interesar: Fico Gutiérrez apoyará candidatura del general (r) Vargas a alcaldía de Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto: Prensa Gabriel Becerra

“El Pacto no ha podido contar todavía con liderazgos y con candidaturas fuertes. Éramos un poco consientes de eso en el caso de gobernaciones y alcaldías. Pero creo que vamos a tener muchos concejales y diputados. En la actualidad prácticamente no tenemos. Eso va a ser un avance para nosotros”, afirmó en entrevista con EL TIEMPO el representante a la Cámara Gabriel Becerra, quien hace parte de la comisión política de la coalición.



(Lea también: Beltrán, en primer lugar de intención de voto en Bucaramanga con un 23 %, según CNC).



Becerra reconoce que poner de acuerdo a 13 partidos no es fácil y recuerda que incluso de cara a las presidenciales el entonces senador Gustavo Petro tuvo que ir a una consulta para quedarse con la candidatura de la izquierda. “La constitución de un solo movimiento político no se construye de una manera vertical e impositiva. Pasar a eso implica sacrificar personerías jurídicas, ponernos de acuerdo en un programa político, elegir una dirección unitaria. Eso no se hace en dos meses”, agregó el congresista e insiste en que a muchos sectores les hubiera gustado ir como Pacto Histórico.



(Otra noticia recomendada: Gutiérrez, Ortiz y Char, los candidatos que arrasan en sus ciudades sin ir a debates).

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Boliovar en el anuncio de su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

No obstante, resalta que se acordó que una vez resulten electos los candidatos actuarán en bloque. Es decir, buscan que quienes lleguen a una corporación por el Polo y la Colombia Humana, por ejemplo, se alineen con el proyecto del cambio que impulsa el gobierno del presidente Petro.



(En contexto: ‘Aplazar las elecciones no debería ponerse sobre la mesa’, dice la directora de la MOE).



En el caso de Bogotá, destaca la candidatura de Bolívar y dice que están en la pelea. “El futuro de Bogotá no se puede definir sin tener en cuenta al Pacto Histórico. Y el futuro de Bogotá está atado a la izquierda, al progresismo”.



"Las luchas de esta ciudad se han construido con la gente de la izquierda y del progresismo. Tenemos todas las posibilidades de ganar, vamos a tener una buena bancada de concejales, ediles. Para nada nos sentimos derrotados en la pelea que se está dando en Bogotá", complementó Becerra.



Y en cuanto a las gobernaciones, asegura que “en la actualidad no tenemos ningún gobernador. El único aliado que tenemos en Carlos Caicedo, en Magdalena. Si logramos elegir ojalá 10 aliados, eso sería un avance muy grande”.

Facebook Twitter Linkedin

Antanas Mockus y Gustavo Petro en el Movistar Arena, durante el primer discurso de este último como presidente electo. Foto: @cesarmelgarejoa

Lo cierto es que más allá de los resultados de octubre, el Pacto tiene el reto de consolidarse como una única fuerza política o, como lo ha dicho en varias oportunidades el expresidente de la Cámara David Racero, es necesario que piensen en un proyecto más allá de los cuatro años de Gustavo Petro en la Casa de Nariño porque, de lo contrario, “desaparecerán”.



"El Pacto Histórico tiene que pensar que su proyecto va más allá de los cuatro años del presidente Gustavo Petro. Y esa pregunta implica unas discusiones muy profundas: ¿el Pacto Histórico fue solo coyuntural para la campaña presidencial o el movimiento si se está pensando como un proyecto de país de largo aliento? Eso implica que debemos volvernos un partido único con un proyecto o en las próximas elecciones desaparecemos", afirmó Racero en entrevista con este diario.



(Otra noticia de elecciones: ¿Los colombianos saldrán a votar el próximo 29 de octubre? Esto dicen las encuestas).



Si esto sucede, le darían la razón a la ya célebre frase que exdirector de este diario Hernando Santos, y retomada este jueves por el columnista Juan Esteban Constaín en estas páginas, le dedicó a la izquierda: “Dios los cría y ellos se dividen”.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA