Dos de los personajes más importantes de la coalición del Pacto Histórico han tenido varios desencuentros de manera pública.



Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Senado, y Roy Barreras, quien será el presidente del Senado, ambos de la misma coalición y destacados alfiles del presidente electo Gustavo Petro, parecen tener una relación cada vez más tensa y encontrar una conciliación por ahora resulta difícil.



Este jueves Bolívar continuó escalando la confrontación: "Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el tapen tapen 4 años más", dijo Bolívar en su cuenta de Twitter. "Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden", dijo.



A lo cual, Barreras le respondió que por el bien de Gustavo Petro ha evitado responder a sus ataques: “Apreciado Gustavo (Bolívar). He evitado por bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir”.



“Lo que ocurre ahora son tensiones naturales en cualquier proyecto político que además es una coalición amplia. Es lógico, esperable e incluso deseable que haya divisiones”, asegura Felipe Nieto, analista político de la Universidad de Antioquia.

Vale la pena aclarar que los dos políticos vienen de corrientes diferentes. Mientras Barreras representa una visión más cercana al centro, ha estado vinculado al partido de La U, Cambio Radical y llegó a la campaña presidencial de Petro para mejorarla estratégicamente; Bolívar ha sido más cercano a Gustavo Petro desde que él fue alcalde de Bogotá y senador.



Para el analista lo que no se ha sabido solucionar es la manera en cómo se tramitan dichas diferencias. “Cuando ese tipo de tensiones se manifiestan de manera pública, inciden de manera perjudicial para la gobernabilidad de la nueva administración, fundamentalmente porque puede caer en su imagen o generar choques al interior de la toma de decisiones”, dice Nieto. Aunque el analista aún no ve estos hechos como una crisis en la coalición de gobierno, cree que esto sí podría pasarle factura a la colectividad más adelante.

Cronología de los desacuerdos

Este nuevo capítulo forma parte de una serie de confrontaciones que ha tenido episodios de ácida discusión pública y que ha crecido desde que Petro nombró a Roy Barreras como el próximo presidente del Senado.



Cuando, por ejemplo, hubo la filtración de unos videos en los cuales el senador Barreras organiza con personal del Pacto Histórico distintas estrategias políticas enfocadas, entre otras, a ‘atacar’ a distintos líderes del centro como Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, Bolívar no se guardó nada.



También en su cuenta de Twitter dijo que sentía "vergüenza" por lo ocurrido. "Hay gente que resta más de lo que suma", escribió, al tiempo que señaló: "El cambio se hace de manera decente o no lo es".



Barreras le respondió a Bolívar: "No hay nada de qué avergonzarse". Y señaló: "No caigas en la trampa. La campaña es víctima de chuzadas e infiltraciones ilegales. Es Watergate. Espían, graban y filtran las conversaciones privadas. Eso es delito. Nosotros conversamos. Ellos chuzan y delinquen".



Bolívar, de inmediato, le envió otro mensaje a Barreras: "Me indigna que digas que hay gente del Pacto Histórico ofreciendo no extradición a presos de la Picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Te invito a que digas quienes han hecho ese ofrecimiento. El país debe saberlo".

Respeto y acato la decisión pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo.

Roy es importante en ese rol y tiene la “experiencia” pero no No representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto. https://t.co/qo05GjPhVY — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 23, 2022

También cuando la designación de Barreras por parte de Gustavo Petro como aspirante y fijo ganador de la presidencia del Senado, Bolívar y Alexánder López —quienes también aspiraban a esa posición— expresaron su desacuerdo.



López cuestionó la elección de Roy: "Lo de Roy Barreras: ni democrático, ni concertado, ni dialogado fue". Horas antes, Bolívar le había contestado a un ciudadano que recordó un trino suyo del 2013 contra Roy que su opinión sobre el político vallecaucano no ha mejorado.



"Hoy es un gran día para la democracia. Entrega la presidencia del nefasto #CongresoCorrupto el doctor Roy Barreras. RT los que sientan alivio", expresó Bolívar en su cuenta de Twitter en el 2013.



Con respecto a esas declaraciones, el senador electo afirmó que su concepto sobre su copartidario sigue siendo la misma. "No he cambiado de opinión solo que pertenezco a un proyecto político. En esa ocasión era un indignado solitario", aseguró este jueves Gustavo Bolívar.



Finalmente, esta semana cuando se realizó el encuentro del Pacto Histórico en Medellín en el que Barreras fue uno de los anfitriones en la organización, Bolívar no estuvo presente.



