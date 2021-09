Pacho Santos sale en defensa de su hijo Gabriel

Francisco Santos Calderón, conocido como Pacho Santos, salió en defensa de su hijo, Gabriel, quien recibió un reclamo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el debate creado tras señalar a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, también del Centro Democrático, de “engavetar” su proyecto que busca reducir las vacaciones de los congresistas.

“Tú haces política distinta, sin puestos ni lambonería”, le dijo el exvicepresidente y exembajador de Colombia en Washington. “Con ideas, criterio y carácter. Ladran Sancho, luego cabalgamos”, agregó en un mensaje de su cuenta de Twitter.



(En contexto: Uribe tuvo que terciar en desavenencia entre congresistas de su partido)



Santos le dio retuit a un mensaje, también en esta red social, en la que el representante a la Cámara escribió: “Ojalá varios de mis compañeros se molestaran más porque con jugaditas engavetan un proyecto para reducir los privilegios de los congresistas más de un mes, que por qué les reclamen que cumplan con sus funciones. En fin. Trabajar, trabajar y trabajar (o quizás no tanto)”.



Santos provocó un gran ruido al interior del Centro Democrático porque pegó varios carteles con el mensaje “Se busca” y la foto de Arias, en el Capitolio, lo que le valió críticas en su propio partido y un regaño del jefe máximo de ese movimiento, el expresidente Álvaro Uribe.



“He sido respetuoso con los integrantes del Centro Democrático, nunca he sido amigo de censurar la palabra, sin embargo, debo censurar el irrespeto a Jennifer Arias, presidente de la Cámara de Representantes”, dijo Uribe.



(Le puede interesar: La conversación pendiente de Santos con Uribe)



Gabriel Santos había asegurado que "hoy la sepulturera de ese proyecto es la presidenta Jennifer Arias, de quien tenemos evidencia de que alguien de su oficina firmó un recibido el 12 agosto. Más de un mes escondido en una gaveta. Ese proyecto por sus características está muy cerca de hundirse y, en caso de que sea así, la responsable única de seguir manteniendo esos privilegios que tanto le duelen a la ciudadanía es la doctora Arias".



Ella, por su parte, aseguró en entrevista con la W Radio, que no había recibido aún el proyecto para su firma, pero que éste tendrá todas las garantías del proceso legislativo. "Lo firmaré con todo gusto".



(Siga leyendo: Las reflexiones de Alejandro Gaviria sobre la religión y la espiritualidad)



POLÍTICA