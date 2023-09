Luego de extensas sesiones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha venido avanzando en los procesos de revocatoria de candidaturas de varios aspirantes a ser elegidos en los comicios regionales de octubre. Este lunes el tribunal electoral ha seguido en la tarea y tiene en lista de espera determinaciones importantes como la de juan Daniel Oviedo, Rodolfo Hernández y Tulio Gómez.

Temprano en esta jornada, el tribunal ya determinó que revocaba la inscripción de Oneida Pinto. La vinculada a casos de corrupción buscaba llegar a ser nuevamente alcaldesa de Albania (La Guajira), pero el CNE determinó que no podía aparecer en los tarjetones del municipio debido a que tenía una sanción disciplinaria de la Procuraduría que se lo impide.



Un caso similar tendría Rodolfo Hernández. Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial del tribunal. Ya se conoció un borrador de ponencia cuyo sentido es revocar la candidatura. Esto debido a que Hernández tiene tres sanciones por parte de la Procuraduría que le impedirían aspirar a ser gobernador de Santander. Sin embargo, aún falta que la sala plena del CNE defina sí debe mantenerse o no la aspiración del excandidato presidencial de 2022. Este también enfrenta un proceso penal por cuenta del escándalo de Vitalogic, pero esto no impediría su candidatura puesto que se encuentra en etapa de juicio.

Rodolfo Hernández



Otros candidaturas cuyo futuro se espera que el CNE defina este lunes son las de Tulio Gómez y Juan Daniel Oviedo. En ambos casos, las dudas sobre sus postulaciones parten de convenios firmados con entes estatales en el año anterior a la inscripción de su candidatura, un hecho que los inhabilitaría según el ordenamiento colombiano.



En el caso de Tulio Gómez, que también se conoció una ponencia que iría en contra de sus aspiraciones, este estaría inhabilitado debido a que como presidente del América de Cali suscribió convenios con la alcaldía de Cali para “el alquiler de dos locales y el Estadio Pascual Guerrero, con el fin de cumplir actividades comerciales del equipo de fútbol”.



Como el convenio fue celebrado con el gobierno local, Gómez estaría inhabilitado debido a que los firmó en el año anterior a su aspiración, acción que está prohibida. Frente a este caso, al conocerse la ponencia en contra del candidato, el senador Carlos Fernando Motoa, que está haciendo campaña por este, presentó una recusación en contra del magistrado César Lorduy, que fue el encargado de dicho borrador. Esta acción podría retrasar la decisión en el caso del presidente del América de Cali. Un hecho llamativo es que Lorduy llegó al CNE por cuenta de Cambio Radical y Motoa es de dicho partido.

Juan Daniel Oviedo candidato a la alcaldía de Bogotá

El caso de Oviedo guarda varias similitudes. El que aparece como tercero en la mayoría de encuestas a la alcaldía de Bogotá suscribió el día 20 de junio de 2023 un contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías por un bien inmueble ubicado en la calle 26 A # 13-97 de Bogotá. Como fue un convenio con una entidad pública, este también caería en la inhabilidad de un año para celebrar contratos o convenios con el Estado.



Se espera que el tribunal electoral vote en sala plena las ponencias. Todavía no están claros los pulsos frente a estas determinaciones que sacarían del juego a importantes fichas del juego electoral. Por ejemplo, Hernández es uno de los grandes favoritos para la gobernación de Santander. En los otros dos casos, figuran cerca de los primeros lugares y son elementos que se han destacado durante la pugna electoral de las últimas semanas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE)

Otras demandas a la espera

Otras determinaciones en espera del CNE incluyen la de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro. Este fue condenado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, por lo que su aspiración estaría inhabilitada. Sin embargo, se ha demorado más de lo esperado debido a los requisito burocráticos de traducir el documento que probaría oficialmente la condena.



Por otro lado, en el CNE también llegó hace poco una demanda contra la candidatura de Carlos Fernando Galán debido a que este no terminó su periodo como concejal fruto del estatuto de oposición, pues en las elecciones de 2019 quedó de segundo contra Claudia López. Como no culminó su tiempo en el Concejo, el demandante consideró que defraudó el mandato recibido.