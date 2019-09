Las dos metidas de pata de Petro en sus redes sociales

El senador Gustavo Petro volvió a incurrir en imprecisiones con sus publicaciones en redes sociales.



Y este sábado le salieron al paso a dos trinos que había publicado y cuyas fotos no correspondían a lo que él planteaba

En primera lugar la senadora uribista Paloma Valencia salió a cuestionar que Petro hubiese publicado un trino con una foto en la que decía que era una manifestación de su candidato en Leticia.



La congresista le aclaró que era de una manifestación del Centro Democrático.​

Senador Petro usa imagen de un acto de campaña de nuestro candidato a la Alcaldía de Florencia, Mauricio Cuéllar para decir que es de una reunión de èl en Leticia. #PetroMentiroso pic.twitter.com/70Cno2M1mo — Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) August 31, 2019

Pero el asunto no se quedó ahí, sino que el Centro Democrático también salió a cuestionar al congresista de la Colombia Humana.



"El Centro Democrático exige que se adopten las sanciones pertinentes a

efecto de que los pactos firmados no se queden solo en el papel y se

conviertan en un real compromiso para la transparencia, no violencia y

respeto a los electores", destacó el partido en un comunicado.

.

​Petro también retuiteó esta sábado unos trinos que dan cuenta que un operativo del Ejército en el Caquetá había dejado muertos era a algunos civiles. Y más tarde tuvo que rectificar.



El asunto es que las fotos tenían que ver con una situación que se dio en Brasil y no con operaciones militares en Colombia

Atención las imágenes que se están pasando como victimas del bombardeo tienen un origen poco claro.



Hay que re confirmar la validez de las imágenes. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 31, 2019

De todas maneras, desde diversos sectores salieron a cuestionarlo.

Esta reflexión debió haberla hecho antes de publicar irresponsablemente unas imágenes que intentan desacreditar las acciones de la Fuerza Pública contra los narcotraficantes.



Le exijo una disculpa al país y a nuestros soldados y policías. #Respetoanuestrafuerzapública https://t.co/sMuLxMw3pT — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) August 31, 2019

Petro el maestro de la mentira y la manipulación pic.twitter.com/ZV4kUAyreg — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 31, 2019

Ya en horas de la noche, el congresista reconoció su error y ofreció disculpas.