Óscar Iván Zuluaga tiene un proceso en la Fiscalía por el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht. Por un acuerdo con el ente investigador, Daniel García Arizabaleta, asesor del entonces candidato, ha declarado en contra suya y también ha aportado grabaciones que sostuvo con el político.

(Lea: Las 5 frases explosivas de los audios que enredan a Óscar Iván Zuluaga).

En días pasados se conoció que la Fiscalía le imputará cargos al excandidato presidencial Zuluaga, su hijo David Zuluaga y a la exministra Cecilia Álvarez Correa.

De acuerdo con el investigador, Zuluaga, en su intención de llegar a la Presidencia de la República, presuntamente recibió y no reportó 1'610.000 dólares que le entregó la constructora brasileña para cubrir la contratación del publicista ‘Duda’ Mendoça.

(Siga leyendo: Lo que le dijo un cura a Zuluaga por el escándalo de los dineros de Odebrecht).

Los audios que involucran a Óscar Iván Zuluaga que reveló Semana

García Arizabaleta, exdirector de Coldeportes e Invías, logró un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de testificar contra Zuluaga. En sus declaraciones ha revelado que el entonces candidato le pidió contactar a un publicista brasileño para superar problemas de imagen que tenía su campaña.

Ahora, en las grabaciones, conocidas por Semana, Zuluaga trata de tranquilizar a García Arizabaleta, le menciona qué ha hecho Duda Mendonça en medio del escándalo y también le cuenta cómo buscó ayuda del sacerdote Arturo Uría.

"Hoy en la tarde por fin es la reunión con Duda. Él, desde la semana pasada, aceptó dar las declaraciones que se le han planteado y ya regresó a Bahía. Se está definiendo cuál es la ruta jurídica, finalmente la plata la recibió y no se puede ya tapar. Pero, claramente, va a salvar de responsabilidad a la campaña, a todos nosotros, y va a decir que la campaña no sabía de eso. Dará un documento, no sabemos si va a hacer una declaración extrajudicial en una notaría, como se llama acá, o si será producto de un cuestionario que le envíen los abogados, como opera en Brasil", aseguró.

(Amplíe acá: ¿Qué viene para Óscar Iván Zuluaga tras sus polémicos audios del escándalo Odebrecht?).

Facebook Twitter Linkedin

Daniel García Arizabaleta. Foto: EL TIEMPO

Tras las conversaciones con el equipo de Duda, Zuluaga le comentó a García Arizabaleta que ha sido un "trabajo con toda la paciencia" para que el brasileño tenga "buena actitud": "Lo que él nos ha reiterado y dicho es: ‘Yo no les voy a hacer daño a la campaña, ni a ustedes'".

En otro apartado, le insistió que el proceso investigativo solo tendría implicaciones para su hijo David y él como candidato.

"Lo que queda claro es, y por eso es bueno que usted hable con el abogado, desde ningún punto de vista esto tiene efectos administrativos, sancionatorios o penales, en el caso suyo. A quienes puede afectar es a David (hijo de Zuluaga), representante legal, y a Óscar Iván, candidato", le anticipó.

Así mismo, le dejó claro que actuaría para proteger a su hijo: "Tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos. Si tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, la asumo, porque mi espíritu es ese".

Además, le precisó que no iba a "esconderse" ni a "lavarse las manos".

Facebook Twitter Linkedin

David Zuluaga, hijo mayor de Óscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña presidencial de su padre en el 2014. Foto: Archivo/ELTIEMPO

(Lea también: Caso Odebrecht: imputarán cargos a Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga y Cecilia Álvarez).

Zuluaga le narró a García Arizabaleta el encuentro "emotivo" y "difícil" que había tenido con el expresidente Álvaro Uribe en medio del escándalo, según la grabación divulgada por Semana. De nuevo, hizo énfasis en que asumiría la responsabilidad.

"Me paré y le dije: 'Mire, presidente, no tengo claras las cosas, cómo se dio todo, estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas. Le dije: 'Pero quiero que a usted le quede claro algo, si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad'", reveló.

Al sacerdote Arturo Uría le dijo que tenía "un secreto de sangre". Según contó, el cura lo "iluminó", tanto así que quería que García Arizabaleta tuviera una cita con él.

"Yo fui y le dije: ‘Padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas. Le dije: ‘Padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’, y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso, me lo dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse", narró Zuluaga.

(Además: Quién es García Arizabaleta, candidato del uribismo en líos por Odebrecht).

También puede leer:

- ¿Qué viene para Óscar Iván Zuluaga tras sus polémicos audios del escándalo Odebrecht?

- Se avecinaría cambio en la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro tras escándalo.

- ¿Habrá o no paro de taxistas en Colombia? Gremio aclaró lo qué ha planeado.

- Caso exniñera: ¿por qué coronel Dávila aparece calificado 'incompetente' por su jefe?

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS