Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial de 2014, es acusado por la Fiscalía de recibir y no reportar presuntamente dineros de la multinacional Odebretch para su campaña con tal de cubrir la contratación del publicista ‘Duda’ Mendoça. Cuando estalló el escándalo, el político buscó ayuda de un sacerdote y le contó a su entonces asesor Daniel García Arizabaleta los consejos clave que recibió.

Zuluaga charló con el cura Arturo Uría, a quien le anticipó que tenía "un secreto de sangre", de acuerdo con grabaciones divulgadas por Semana. Según contó, el religioso lo "iluminó", tanto así que quería que García Arizabaleta tuviera una cita con él para saber cómo afrontar el problema en el que estaban inmersos.

El exdirector de Invías Daniel García Arizabaleta fue director de la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014.

"Yo fui y le dije: ‘Padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas. Le dije: ‘Padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’. Y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él", señaló.

"Me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso, me lo dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse'", le narró Zuluaga a García Arizabaleta.

La conversación le cambió "la perspectiva". De hecho, acudió a él en otra ocasión cuando la Fiscalía recopilaba las pruebas del caso en el que está imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

Oscar Iván Zuluaga en campaña.

"Volví y hablé con él y le dije: ‘Padre, ¿yo qué debo hacer?’. Y volvía y me insistía: ‘Usted tiene que protegerse’”, añadió en el audio divulgado por Semana.

En aquel momento Zuluaga le comentó a García Arizabaleta, quien ahora es testigo en su contra, la necesidad de tener una reunión con el cura. Su entonces asesor alcanzó a aceptar, pero le dijo que el encuentro sería a solas.

"Cuádreme la cita y le dice que voy a hablar con él", le propuso García Arizabaleta. Ahí, de nuevo, Zuluaga inisitió en las lecciones que recibió.

"Él me iluminó, Daniel, me habló de la restricción mental, que es un principio moral. Usted tiene que protegerse y tiene que proteger a su familia, usted está rodeado de mucha maldad y le han hecho mucho daño, usted no tiene derecho a inmolarse. Uno, en principio, dice: ¿yo qué hago? Me dijo: ‘No, no, no, protéjase, piense en usted, piense en su familia, usted tampoco tiene derecho a inmolarse'".

