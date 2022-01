Durante la gira nacional del candidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, arribó a la ciudad de Pereira, en donde se refirió a algunos señalamientos que le hacen desde varios sectores políticos.



“Estoy convencido de que si trabajamos con fervor, si seguimos adelante con esta defensa para encontrar salidas a este problemas de seguridad que tanto preocupan a la ciudadanía", dijo el aspirante a la Casa de Nariño.



Zuluaga manifestó que su propósito no está en prolongar el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, dijo que quienes le dicen que es un "títere" de Uribe, “es una excusa chimba para la gente hablar, para buscar ciertas actitudes y sentimientos”.

El candidato enfatizó en que es un hombre de carácter, ya que decidió apartarse de Uribe en cuanto a la decisión sobre si unirse a la coalición del Equipo por Colombia o no.



“Quien tomó la decisión y se la anunció al país fui yo, de que no íbamos en la coalición. Usted conoce mi trayectoria, mi hoja de vida, lo que me ha tocado hacer, cómo me tocó enfrentar en el 2014 esa campaña, y soy una persona que construye consensos, que escucha, que tengo cabeza fría para tomar decisiones, tengo el carácter, la firmeza y no me tiembla la mano. Cuando tengo que tomar decisiones, las tomo convencido de lo que eso puede generar”, expresó Zuluaga.



