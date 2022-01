"“El uribismo va solo hasta primera vuelta” jajaja. ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada. No esta vez. ¡No más!", escribió Claudia López en Twitter con respecto a la decisión de Óscar Iván Zuluaga de no aliarse con la coalición Equipo por Colombia.



Ante esto, el candidato del Centro Democrático le contestó a la alcaldesa de Bogotá de manera contundente, asegurando que "los bogotanos pagan su salario para que trabaje, no para que se dedique a hacer politiquería por redes sociales".



Pero no se quedó allí. El aspirante uribista, quien afirmó haberse sentido maltratado por algunos de los integrantes de la coalición de centro derecha, crítico la gestión que López ha hecho en la capital colombiana.



"Si @ClaudiaLopez usara el tiempo y la energía que le pone al Twitter en su gestión, tal vez su trabajo llegaría a ser regular", escribió el exministro de Hacienda.



Los bogotanos pagan su salario para que trabaje, no para que se dedique a hacer politiquería por redes sociales. pic.twitter.com/hyzuKcQwFk — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) January 16, 2022

Tras varios días de incertidumbre en el ambiente político, este sábado el candidato presidencial y el expresidente Álvaro Uribe anunciaron desde Barranquilla que, por ahora, el aspirante del Centro Democrático seguirá por su propia cuenta y no se unirá al Equipo por Colombia.



"Integrantes de dicha coalición (Equipo por Colombia) han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones no es posible estar con dicha coalición y continuaré mi candidatura por un país libre", indicó Zuluaga junto al expresidente y en compañía de los candidatos al Congreso de su partido.



Los integrantes de la coalición de centro derecho que anunciaron públicamente no estar a favor del arribo de Zuluaga fueron Álex Char, Dilian Francisca Toro y el excandidato Juan Carlos Echeverry.



