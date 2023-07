Un cura, el actual registrador, David Zuluaga y el fallecido publicista ‘Duda’ Mendoça son mencionados por Óscar Iván Zuluaga en unas conversaciones sobre la entrada de dineros de la multinacional a la campaña presidencial de 2014.

(Además: Daniel García Arizabaleta, el hombre cercano a Uribe que hundió a Óscar Iván Zuluaga).

Óscar Iván Zuluaga será imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. La Fiscalía General de la Nación lo señala de, presuntamente, recibir y no reportar dineros de la empresa Odebrecht que costearon el pago del publicista ‘Duda’ Mendoça en la campaña.

Para el ente acusador, el entonces candidato "tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral".

Dentro del "abundante material de prueba obtenido" -como califica la Fiscalía- están unas conversaciones que Zuluaga sostuvo con Daniel García Arizabaleta, quien era su asesor y ahora es testigo en su contra. En los audios, divulgados por Semana, el político se refería al escándalo, reiteraba la necesidad de proteger a su hijo y decía que asumiría "la responsabilidad".

(Siga leyendo: ¿Qué viene para Óscar Iván Zuluaga tras sus polémicos audios del escándalo Odebrecht?).

El cura que le "cambió la perspectiva"

Me lo dijo: 'Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse' FACEBOOK

TWITTER

Cuando estalló el escándalo, el político buscó ayuda del sacerdote Arturo Uría y le contó a García Arizabaleta los consejos que recibió. El religioso lo "iluminó", tanto así que quería que García Arizabaleta tuviera una cita con él para saber cómo afrontar el problema en el que estaban inmersos.

"Yo fui y le dije: ‘Padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas. Le dije: ‘Padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’. Y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él", señaló.



"Me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso, me lo dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse'", narró Zuluaga.

(En contexto: Lo que le dijo un cura a Zuluaga por el escándalo de los dineros de Odebrecht).

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta. Foto: Diego Santacruz. Archivo EL TIEMPO

Lo vio en otra ocasión cuando la Fiscalía ya estaba recopilando las pruebas. "(...) Uno, en principio, dice: '¿Yo qué hago?'. Me dijo: ‘No, no, no, protéjase, piense en usted, piense en su familia, usted tampoco tiene derecho a inmolarse'".

Óscar Iván Zuluaga: sacerdote En este audio Óscar Iván Zuluaga dice que habló con un sacerdote y le contó todo. El audio embebido no es soportado

La mención a ‘Duda’ Mendoça

Duda está dispuesto a dar las declaraciones que se le han planteado FACEBOOK

TWITTER

Zuluaga afirmó que estaban tratando de contactar al publicista ‘Duda’ Mendoça. Describió el tema como "un trabajo con toda la paciencia", pues pretendía que el publicista tuviera "buena actitud" para dar una declaración en el escándalo.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Iván Zuluaga Foto: Prensa Óscar Iván Zuluaga

"Duda está dispuesto a dar las declaraciones que se le han planteado, se está definiendo cuál es la ruta jurídica, que finalmente la plata se recibió y no se puede ya tapar", dijo Zuluaga, de acuerdo con el audio publicado por el medio citado.

"Lo que él diga ahí, si mañana lo llama la Fiscalía de Colombia, el Consejo Nacional, es lo que él tendría que decir. Él está muy encima de eso, le están ayudando todos, porque Duda no tiene muy presente todos esos detalles", comentó.

(Siga leyendo: Las confesiones de Óscar Iván Zuluaga sobre la plata de Odebrecht en la campaña).

"Lo que él nos ha reiterado y dicho es: ‘Yo no les voy a hacer daño a la campaña, ni a ustedes'", aseguró en otro apartado sobre el estratega de medios que murió en 2021.

La necesidad de proteger a David, el hijo mayor

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga. Foto: EFE y Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos FACEBOOK

TWITTER

David Zuluaga, hijo del político, fue el gerente de la campaña de 2014. Será imputado por el delito de fraude procesal, pues según la Fiscalía junto a su papá "ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht".

Zuluaga se mostró preocupado y le insistió a su entonces asesor Daniel García Arizabaleta que la prioridad en el caso era "proteger a su hijo", según audios divulgados por Semana.

(Amplíe acá: ¿Qué viene para Óscar Iván Zuluaga tras sus polémicos audios del escándalo Odebrecht?).

"Lo que queda claro es, y por eso es bueno que usted hable con el abogado, desde ningún punto de vista esto tiene efectos administrativos, sancionatorios o penales, en el caso suyo. A quienes puede afectar es a David, representante legal, y a Óscar Iván, candidato”, sentenció.

En varios apartados de las conversaciones, le manifestaba la prioridad de que su hijo David no resultara involucrado, pues justo estaba en el trámite de un asilo.

Facebook Twitter Linkedin

David Zuluaga, hijo mayor de Óscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña presidencial de su padre en el 2014. Foto: Archivo/ELTIEMPO

"Para el único que tiene implicaciones es para mí y para David y tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos. Si tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, la asumo, porque mi espíritu es ese", le reveló a su asesor.

'Yo hablé con Alex Vega, él me buscó': Zuluaga

El político uribista también le dio detalles a García Arizabaleta del encuentro que tuvo con Alexander Vega, hoy registrador y anterior presidente del Consejo Nacional Electoral.

Facebook Twitter Linkedin

El registrador Alexander Vega. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Me dijo que él está hablando con el fiscal para que no siga insistiendo en eso FACEBOOK

TWITTER

(Puede leer: 'Proteger a David': la defensa que Zuluaga reiteró en medio del escándalo Odebrecht).

"Estuve en el Consejo Nacional y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando", anunció.

García Arizabaleta le dijo a Zuluaga que, en su opinión, Vega es "de la tesis de que no pase nada". De hecho, el excandidato mencionaba que "eso tiene que quedar en tablas en el Consejo Nacional".

Audio: Óscar Iván Zuluaga y Aléxander Vega En este audio Óscar Iván Zuluaga dice que se reunió con el ahora registrador Alexánder Vega. Audio: Revista Semana El audio embebido no es soportado

"Tablas quiere decir que no van a pedir que compulse copias de la Fiscalía, de nada a nadie", replicó García Arizabaleta, quien ahora hace parte del proceso como testigo en contra de Zuluaga, gracias a un acuerdo con el ente investigativo.

También puede leer:

- Caso Odebrecht: esto ofreció a la Fiscalía Daniel García Arizabaleta contra Zuluaga.

- ¿Qué contó Daniel García Arizabaleta que llevó a imputación a Óscar Iván Zuluaga?

- Las 5 frases explosivas de los audios que enredan a Óscar Iván Zuluaga.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS