Los líderes del partido Centro Democrático, CD, iniciaron en la mañana de hoy lo que en estrategia política se llama contención de daños tras revelarse la 'confesión' de su excandidato a la Presidencia Óscar Iván Zuluaga en la que acepta, sin saber que estaba siendo grabado por su mano derecha en la campaña, que sí sabía del ingreso de dineros de Odebrecht en su campaña.



(Además: Escándalo Óscar Iván Zuluaga: 'Nos sentimos engañados', Paloma Valencia)

Se trata de un golpe inesperado y demoledor a menos de cuatro meses de las elecciones regionales en donde el CD esperaba un repunte tras los últimos reveses en las urnas.



En las elecciones de gobernadores y alcaldes de 2019, los candidatos del CD fueron derrotados por aspirantes de centroizquierda. “Perdimos, reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin”, dijo en ese momento el senador y expresidente (2002-2010) Álvaro Uribe Vélez, su jefe natural y líder indiscutido.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe en Medellín. Foto: @CeDemocratico

Al poder local llegaron entonces Claudia López (Partido Alianza Verde) en Bogotá, Daniel Quintero (Independiente) en Medellín, Jorge Iván Ospina (Partido Alianza Verde) en Cali, entre otros.



En las presidenciales de 2022, Zuluaga sin la fuerza suficiente renunció en la campaña para adherir a Federico Gutiérrez a quien luego no le alcanzaron los votos para llegar a segunda vuelta.



(Le puede interesar: 'Alexander Vega es cómplice de una operación de ocultamiento': exmagistrado Novoa)



Electoralmente, languidecía así un proyecto político que arrancó victorioso en 2002 y que fue el actor principal de la política en Colombia durante dos décadas continuas. Y que incluso con Zuluaga como candidato alcanzó a ganar la primera vuelta en 2014 frente al presidente Juan Manuel Santos y tuvo el empuje para imponerse con el NO al plebiscito en 2016.



Acosado por los procesos judiciales en su contra y en la orilla de la oposición frente a Gustavo Petro, el expresidente Uribe, sin embargo, empezó este 2023 con un trabajo sin tregua de volanteo de abajo a arriba del país. Se le vio conversando en foros, manifestaciones e individualmente con ciudadanos para convencerlos de las bondades de sus candidatos.



Ahora el eco de los dos audios en los que se escucha a Zuluaga, uno de 59 minutos y otro de 43 minutos, opaca ese esfuerzo y deja enormes dudas de la bandera de lealtad que este partido exhibía como uno de sus principios.



(También: ¿Dónde está Daniel García Arizabaleta, el uribista que delató a Óscar Iván Zuluaga?)



Las evidencias, reveladas por la Revista Semana, fueron aportadas a la Fiscalía por parte el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta, quien pasó de ser aliado del excandidato y una de las personas de mayor confianza a su verdugo y testigo estrella en su contra, gracias a un principio de oportunidad avalado por un juez.



De hecho, el exdirector del Invias grabó conversaciones privadas con Zuluaga que son las que ahora sacuden, otra vez, el tablero político del país.



En las conversaciones no solo hablan de los delitos cometidos sino de cuestiones personales de sus familias que reflejan el grado de proximidad existente hasta ese momento entre los dos personajes.



La situación ha sido asumida por los líderes del CD en una mezcla de “engaño” y “tristeza”. Se trata del inicio de unas reacciones hasta ahora coincidentes y con las que se busca dejar que Zuluaga responda por sus acciones.



“Sobre el caso de Óscar Iván Zuluaga: la rectitud es una sola, el respeto por la ley. Quien incumple la ley debe ser sancionado. Este es un principio al que sigo y seguiré apegada, sin excusas y sin justificaciones”, dijo la senadora Paloma Valencia.

Facebook Twitter Linkedin

La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, en la respuesta al discurso de la posesión de Gustavo Petro. Foto: Prensa Centro Democrático

“Óscar Iván Zuluaga ha sido nuestro candidato, sujeto de tanta confianza que queríamos que fuera nuestro presidente. Tenemos desconcierto y tristeza”.



“Todos los colombianos que votamos y creímos en él, nos sentimos engañados. Muchos salimos a defenderlo de estas acusaciones”, argumentó ella.



“Entristece la dura situación que vive la familia de Oscar Iván Zuluaga. Pero debe pagar por los delitos que haya cometido y disculparse con aquellos a quienes engañó para impulsar sus ambiciones políticas. La política hay que hacerla distinta, honesta. Si no, no vale la pena”, dijo, por su parte, Rafael Nieto Loaiza.



Y así en explicaciones más o menos similares se han expresado los máximos referentes de esta colectividad. El analista político Andrés Segura dice que más que el escándalo de Zuluaga y Odebrecht en sí, “lo que puede afectar electoralmente al CD es el manejo que le dé a la situación”.



(En contexto: Exclusivo: FBI revisa lo que los brasileros dijeron de nexo con Óscar Iván Zuluaga)



Para este experto en comunicación política, los audios son la confirmación de informaciones parciales que se tenían desde antes, y en ese sentido, como él lo llama, "ese muerto" de corrupción ya lo tenía el partido. En ese sentido, quien recibe el golpe es la reputación de Zuluaga.



“Ahora, la imagen de lealtades, responsabilidades y juegos de poder en el partido que queden expuestos alrededor de este escándalo si pueden tener impacto en los simpatizantes del partido”, dice el analista.



Mientras que Esteban Salazar de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, considera que el hecho si es novedoso porque el CD se había caracterizado por ser un partido de derechas, pero no tradicionales y cuestionados como los liberales, conservadores, la U y Cambio Radical.



(Más: Álvaro Uribe cuenta sus conversaciones con Zuluaga en medio de escándalo de Odebrecht)



“Esto los posicionó con gran fuerza desde el 2014 en el voto de opinión. Sin embargo, desde la presidencia de Duque (además de sus propios cuestionamientos por la ñeñe política) y los procesos contra el expresidente Uribe, esta colectividad entró en decadencia, en el fenómeno que se conoce como el posuribismo”, asegura Salazar.



“El posuribismo congrega entonces la caída de los grandes líderes del Centro Democrático, desde su cabeza principal, y ahora pasando por excandidatos presidenciales que se creían impolutos y que se están llevando por delante a políticos de las derechas emergentes que buscaban un lugar legítimo dentro del partido, lo que les daña su imagen para aspirar a cargos de elección popular en las locales”, dice Salazar.



De ahí el temor que algunos de sus jóvenes figuras que han optado por navegar entre su ideario político terminen siendo llevados por esta tormenta.



POLÍTICA

Más noticias en eltiempo.com