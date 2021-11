Tras el triunfo de Zuluaga, ¿ahora qué sigue para el uribismo?

La elección de Óscar Iván Zuluaga, como candidato oficial del Centro Democrático, CD, para las elecciones presidenciales de 2022 es el punto de partida para una tarea que debe de emprender de inmediato si quiere que su ideario político continúe en el poder: construir alianzas con otros movimientos afines.



A pesar de que él tiene el respaldo de Álvaro Uribe Vélez, él político más influyente en las dos últimas décadas en el país, el expresidente ha reconocido que ha perdido brillo.



En efecto, Uribe reclama que las juventudes de ahora carecen de información de su gestión cuando tomó el país considerado en varios escenarios internacional como “no viable” y él les devolvió la confianza a los ciudadanos.



De hecho, fue tanto el agradecimiento de los ciudadanos que no solo lo eligieron en dos ocasiones –ambas en primera vuelta- sino que llegó a tener índices de favorabilidad por encima del 85 por ciento.



Las cosas han cambiado. "En mis circunstancias, el interés particular en la política ya no existe, la ambición menos pero la preocupación por la patria crece y se tranquiliza al saber que hay seres de la patria como ustedes cinco", dijo Uribe en el último foro de precandidatos del Centro Democrático, la semana anterior.



Uribe sabe que esos tiempos no volverán. El desgaste natural de su figura y unido a la opinión en contra que mantiene Iván Duque, también militante del Centro Democrático, han creado un escenario lleno de obstáculos para que su nuevo candidato gane en solitario las elecciones.



De ahí, que ahora deberá buscar alianzas que se suponen pasaran por los integrantes de la Coalición de la Experiencia, el partido conservador y los movimientos cristianos.



Por eso, es natural que desde ya el nuevo aspirante del CD empiece a llamar a corrientes afines para ir planeando una consulta en marzo próximo y llegar con más fuerza a la primera vuelta.



Una de las posibilidades es tender puentes con la coalición de centro derecha de la que forman parte David Barguil, del partido Conservador; Dilian Francisca Toro, de “la U”; Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda; Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá; Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín; y Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.



A esta unión la bautizaron con el nombre de “Equipo por Colombia”.



Ellos se tomaron la foto oficial con la ausencia de Char aunque él celebró el anuncio en su cuenta de Twitter.



“¡Qué bueno hacer parte de este gran equipo ganador! Seres humanos con capacidad, obras y con experiencia como gobernantes que piensan en el bienestar de la gente”.



Algunos de ellos, han ido a encuentros con Uribe por lo que se espera que avancen en acuerdos.



Y en círculos políticos se da como un hecho, en principio, que Federico Gutiérrez se terminará acercando a esta candidatura oficial para empezar a buscar consensos y buscar una consulta.



Zuluaga, en entrevista con EL TIEMPO, dijo: "Creo que los extremos no le hacen bien a nadie. Dividen y polarizan a la sociedad. Por eso necesitamos generar consensos en medio de las diferencias. Los colombianos necesitan oportunidades para salir adelante y que luchemos contra la desigualdad, la injusticia y la corrupción que nos tiene a todos hastiados".



"Los colombianos podemos pensar diferente en muchos temas, pero en lo que todos coincidimos es que debemos generar empleos, darle un duro golpe a la inseguridad y que cada ciudadano tenga las oportunidades que necesita para salir adelante en la vida", dijo y aseguró que ahora buscará alianzas.



