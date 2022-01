Tras varios días de incertidumbre política y después de que no hubiera humo blanco en la coalición Equipo por Colombia, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga decidió que se iba a ir en solitario, al menos hasta la primera vuelta.



Desde Barranquilla, y rodeado por el expresidente Álvaro Uribe y varios militantes del Centro Democrático, el exministro de Hacienda anunció su decisión, alegando que algunos integrantes de dicha convergencia política lo habían tachado a él y a su partido.



En entrevista con EL TIEMPO, Zuluaga explicó a fondo cuáles fueron los detonantes que lo llevaron a tomas la decisión, qué viene ahora para su candidatura y si descarta o no hacer alianzas más adelante.



Hace un tiempo, precisamente en entrevista con EL TIEMPO, usted dijo que quería hacer una consulta Interpartidista en marzo. ¿Cuál fue el detonante de su decisión de no unirse a Equipo por Colombia?



La falta de agilidad, la especulación y falta de claridad. Además, si el ingreso de un candidato demora semanas, reuniones y negociaciones, no quiero imaginar lo que demorarían en implementar un plan para mejorar la vida de las personas. Sumado a eso, las actitudes y mensajes de algunos miembros del Equipo por Colombia han ofendido los principios del Centro Democrático que salvaron al país de las garra del terrorismo y le dieron mejores días a los colombianos. Esos fueron los detonantes que me llevaron a tomar la decisión de no participar en esa coalición.



¿Y ahora qué viene para su candidatura después de la decisión?



Seguir haciendo lo que la gente espera: llevar soluciones y enfrentar a nuestro enemigo que es el populismo de izquierda y su socio el terrorismo. Debatir con los que ponen los precios de los alimentos, por qué pagan tan poco a los productores y venden tan caro al consumidor. Junto con mis compañeros del Centro Democrático, continuaré mi gira SOY TODO OÍDOS, escuchando a la ciudadanía en todos los rincones del país, que son mis mejores asesores, con los que estoy construyendo un plan de propuestas que nacen de la gente para la gente.



Reafirmo mi vocación de siempre, trabajar en la búsqueda de un amplio consenso que defienda a Colombia del populismo de izquierda. pic.twitter.com/CWi5PM8LWh — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) January 16, 2022

Miembros del partido, como Ernesto Macías, dijeron que la decisión era un “salto al vacío” y que en este momento en el que “la democracia peligra”, no se deben tomar esas "decisiones apresuradas". ¿Qué opina sobre esto?



Ninguna decisión aquí ha sido apresurada. Hemos esperado pacientemente desde el 22 de noviembre que gané mi candidatura y hasta el sábado no tomaron una decisión, así que tuve yo que tomar una decisión por ellos. Claro que la democracia peligra y fue una irresponsabilidad estar en ires y venires cuando el país necesita que, quienes defendemos la democracia, demos señales claras del camino que tomaremos rumbo al proceso electoral. El salto no fue al vacío, fue un paso de dignidad y de carácter.



¿Descarta nuevas alianzas, por ejemplo, con un Rodolfo Hernández?



No descarto alianzas con ningún candidato que quiera trabajar por Colombia, que tenga palabra y que entienda que conmigo no hay mamadera de gallo. Estoy convencido de que un mejor país es posible, siempre y cuando pongamos los intereses de la gente por encima de cualquier diferencia política con el fin común de trabajar en un verdadero equipo que enfrente los apremiantes retos del futuro. Desde el día que anuncié mi candidatura presidencial, he buscado la unión sincera.



¿Podría invitar a formar una coalición nueva llamando a los conservadores y al partido Mira?



El problema de los colombianos no es de alianzas, esa es una discusión para gente que no tiene necesidades. El candidato que quiera terminar con la especulación en los precios de los alimentos, que quiera derrotar a los violentos, que desee más seguridad, puede estar seguro que aquí tiene un aliado. El anuncio que hice el sábado en la noche no es un cierre, por el contrario, es una apertura.



¿La pelea suya con Equipo Colombia es definitiva o hay alguna posibilidad de reconciliación?



Mi pelea es contra la impunidad, contra el terrorismo que pone bombas contra nuestra fuerza pública, contra el microtráfico que envenena nuestra juventud. Mi pelea es contra aquellos que quieren que nuestras ciudades como Cali, Medellín y Bogotá sean como Caracas, que Cúcuta sea como San Cristóbal, que las elecciones sean como en Nicaragua y que la libertad de prensa sea como en Cuba.



¿Pero, cree que algún aspirante puede ganar la Presidencia sin coaliciones?



Cuando camino el país nadie me pregunta, “oiga, Óscar Iván, ¿cuál es su coalición? Vea, Zuluaga ¿quién va puntenado en las encuestas?” La gente me habla de empleos y seguridad. Va a ganar el candidato que la mayoría de los colombianos sienta que se identifica con sus problemas, tenga la experiencia y capacidad de hacer una lucha frontal contra la inseguridad, la corrupción, el derroche de los recursos del estado, y aquel que sepa generar más ingresos para los trabajadores y emprendedores colombianos.



¿No es un riesgo muy grande que corre el uribismo de quedarse sin nada?



El riesgo grande es que el populismo de izquierda se quede con todo y eso no lo entienden algunos que han decidido especular en busca de sus propios beneficios políticos. El Centro Democrático es un gran partido con un proyecto amplio que incluye a todos los colombianos.



Desde Barranquilla, el @CeDemocratico: más unido que nunca 💪🏼🇨🇴 pic.twitter.com/vkx75Mw3dO — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) January 15, 2022

¿Todos los miembros del Centro Democrático lo apoyaron con su decisión?



Mi decisión fue consensuada. Incluso apoyada por ex pre candidatos que apoyaron mi visión. Esto se conversó con miembros del partido y hubo un fuerte acompañamiento de la mayoría de ex precandidatos y miembros de la bancada. El apoyo que estoy recibiendo es abrumador dentro y fuera del uribismo.



¿Qué le dijo el expresidente Uribe sobre la decisión de irse en solitario?



Tengo su apoyo y acompañamiento. Los desplantes y la falta de liderazgo hicieron que busquemos caminos claros. No estamos solos, contamos con el apoyo de quienes nos piden derrotar una vez más la amenaza del populismo de izquierda, que es la gran mayoría de los colombianos.



¿Qué viene después de la primera vuelta? En caso de que usted no pase a la segunda, ¿buscaría una nueva alianza? ¿La consideraría si es con alguno de los miembros del Equipo por Colombia que rechazó su llegada?



Le reitero, si los principios son los mismos, si los valores son la libertad, la seguridad, la familia, la economía que genera riqueza y no la que genera pobreza, serán invitados a que nos sumemos para derrocar a los fantasmas del pasado que son la guerrilla y su candidato.



LAURA CAMILA VARGAS

REDACTORA DE POLÍTICA

@LauraLacavap