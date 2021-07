Óscar Iván Zuluaga, el nombre que toma fuerza en el uribismo

El nombre del exministro Oscar Iván Zuluaga sigue tomando fuerza entre los congresistas uribistas para que sea candidato presidencial en el 2022. Hasta ahora él ha mostrado ganas pero ha dicho que todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto.

Zuluaga le dijo la semana pasada a EL TIEMPO que quiere estar en la contienda del 2022 pero lo que no ha definido es en calidad de qué.



Es evidente que el excandidato presidencial ha hecho varios pronunciamientos públicos sobre temas coyunturales y de actualidad en el país, lo que a los ojos de los observadores lo hace ver como un aspirante nuevamente a la Casa de Nariño.



Hasta ahora formalmente han expresado su disposición de aspirar a la Presidencia los congresistas Paloma Valencia, Paola Holguín, María del Rosario Guerra, Ernesto Macías, Edward Rodriguez, María Fernanda Cabal y Carlos Felipe Mejía.



También ha hecho conocer su interés de aspirar a la presidencia el exviceministro Rafael Nieto Loaiza.



Pero sin duda de todos ellos Zuluaga es el que tiene la mayor capacidad de respuesta para enfrentar a otros sectores políticos el próximo año. No en vano ya en el 2014 fue aspirante presidencial y perdió por muy pocos votos con el entonces presidente Juan Manuel Santos. Incluso en el uribismo siguen insistiendo en que esas elecciones se las robaron.



En el 2018, Zuluaga quiso aspirar a la Presidencia nuevamente, pero el propio Uribe indicó que hasta tanto no tuviera resuelta su situación jurídica era mejor que no estuviera en el partido al presidencial



Ahora, EL TIEMPO supo que Zuluaga ya habló con Uribe y le expresó su interés por estar en el 2022.



Formalmente el exministro de Hacienda ha insistido que hasta que la Fiscalía no resuelva todo lo que tiene que ver con su hijo y con él en lo relativo al proceso que le abrió el organismo judicial por el tema del hacker Andrés Sepúlveda, no tendrá ninguna aspiración electoral.



El punto es que el asunto de su hijo ya quedó resuelto y lo de él se podría definir próximamente.



En el Centro Democrático son conscientes de que hasta ahora ninguno de los precandidatos que está en la palestra parece tener los votos suficientes para enarbolar las banderas del uribismo y por eso incluso hay quienes consideran que va a ser muy difícil tener un candidato propio para afrontar los próximos comicios. En ese sentido el nombre de Oscar Iván Zuluaga ha comenzado a tomar fuerza.



El propio senador Ernesto Macías, quien también tiene aspiraciones presidenciales, le dijo este martes a EL TIEMPO que hay que buscar un consenso alrededor nombre de Zuluaga para evitar nuevas fisuras al interior del partido.



La idea que se está planteando al interior del Centro Democrático es que si Zuluaga decide ser candidato, los que están aspirando depongan sus candidaturas y acogen el nombre del exministro.



Por ahora están a la espera de la definición presidencial y también de que Uribe defina las reglas de juego concretas para las elecciones de congreso y las presidenciales



No obstante, Uribe por ahora parece estar enfocado en otros temas. De hecho, este martes les pidió a los miembros de la bancada del Centro Democrático dar prioridad a otros asuntos antes que a la campaña.



"A pesar de mi injusto proceso judicial insisto al Centro Democrático que antes de campaña política tenemos una prioridad: ampliación de política social y recursos;

Reforma austeridad; rescate seguridad, no más bloqueos", trinó el expresidente.



Seguidamente aseveró que no se refiere a ningún candidato en especial. "Sin perjuicio de opiniones de aspirantes, todos respetables".



