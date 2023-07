Óscar Iván Zuluaga fue candidato presidencial en 2014 y, para llegar a la Casa de Nariño, su hijo David Zuluaga asumió como gerente de la campaña. Casi diez años luego, ambos esperan la imputación de cargos que les hará la Fiscalía.



El ente acusador señala que, presuntamente, Zuluaga habría recibido y no reportó 1'600.000 dólares provenientes de la constructora Odebrecht para costear el pago del publicista ‘Duda’ Mendoça.

David Zuluaga será imputado por el delito de fraude procesal, mientras que su padre afronta los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

Zuluaga se mostró preocupado y le insistió a su entonces asesor Daniel García Arizabaleta que la prioridad en el caso era "proteger a su hijo", según audios divulgados por Semana. Ahora, García Arizabaleta hace parte del proceso como testigo en su contra, gracias a un acuerdo con la Fiscalía.

Cuando se conoció el escándalo, el excandidato presidencial intentó tranquilizar a García Arizabaleta, le aseguró que no iba a "lavarse las manos" ni "esconderse" y le anticipó que no tendría líos jurídicos.

"Lo que queda claro es, y por eso es bueno que usted hable con el abogado, desde ningún punto de vista esto tiene efectos administrativos, sancionatorios o penales, en el caso suyo. A quienes puede afectar es a David, representante legal, y a Óscar Iván, candidato”, sentenció.

David Zuluaga es el hijo mayor del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

En varios apartados de las conversaciones, le manifestaba la necesidad de que su hijo David no resultara involucrado, pues justo estaba en el trámite de un asilo.

"Para el único que tiene implicaciones es para mí y para David y tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos. Si tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, la asumo, porque mi espíritu es ese", le reveló a su asesor.

Además, el excandidato presidencial calificó como "un infierno" lo que su familia estaba afrontando.

David Zuluaga, hijo mayor de Óscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña presidencial de su padre en el 2014. Foto: Archivo/ELTIEMPO

Zuluaga también le contó a García Arizabaleta el encuentro que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe. Una vez más, reiteró que "haría lo que tuviera que hacer" para salvar a David.

"Me paré y le dije: 'Mire, presidente, no tengo claras las cosas, cómo se dio todo, estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas'. Le dije: 'Pero quiero que a usted le quede claro algo, si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad'", narró.

En otras charlas con el cura Arturo Uría, le señaló que tenía "un pacto de sangre" con su hijo David y con su asesor García Arizabaleta.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS