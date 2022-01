Como un baldado de agua fría cayó en varios sectores del uribismo la declaración del exalcalde de Barranquilla y precandidato de Equipo por Colombia, Alejandro Char, en la que manifestó su desacuerdo con la posible llegada del aspirante presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a esa convergencia política.



“Soy respetuoso de la decisión del grupo, pero no estoy de acuerdo con la llegada del candidato del Centro Democrático a esta coalición. Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”, le dijo Char a María Isabel Rueda, en entrevista con EL TIEMPO.



Pero Char no fue el único. A su posición se sumaron la jefa de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, y el exministro Juan Carlos Echeverry, dos de los integrantes de Equipo por Colombia, quienes tampoco se mostraron a favor de que Zuluaga llegue a esa coalición.



“Esa ha sido mi posición desde un inicio”, le dijo Toro a este diario, y agregó que “siempre hemos dicho que quienes estamos en el grupo pensamos más que en cualquier cosa en la gente, que debemos dedicarnos a escuchar y a solucionar los problemas de la gente, más que en ideologías y en polarización y extremos”.

Dilian Francisca Toro (@DilianFrancisca) también le dice 'no' a Óscar Iván Zuluaga. Esto fue lo que expresó ► https://t.co/KPEdEcRdNP pic.twitter.com/TCQyILBwH2 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 11, 2022

Y Echeverry afirmó que desde diciembre su “voto dentro del #EquipoPorColombia es para que el Dr. @OIZuluaga no ingrese a esta coalición y esta consulta. Pero es una decisión que se toma en conjunto”.



Los únicos que expresaron una opinión favorable a la posible llegada de Zuluaga fueron el senador y aspirante presidencial por el Partido Conservador, David Barguil, y el exalcalde Federico Gutiérrez.

“Quiero invitar a mis compañeros a pensar en grande, a que le abramos la puerta al CD (Centro Democrático) y a Óscar Iván. Son más las cosas que nos unen que las que nos dividen”, afirmó Barguil.



Y el exalcalde Federico Gutiérrez dijo: “Mi posición es que no me opongo (…). No solo él (Óscar Iván Zuluaga), sino otros sectores deben estar dentro de una coalición, pero yo no puedo hablar ni ser vocero de todo un equipo. Hay diferentes opiniones y eso se seguirá discutiendo”, le dijo Gutiérrez a W Radio.



El exalcalde Enrique Peñalosa, también miembro de esta convergencia, guardó silencio sobre la posible llegada de Zuluaga al Equipo por Colombia.

El tema, indudablemente, significó una división dentro de esta alianza, una coalición en la cual –hasta antes de la entrevista de Alejandro Char– se veía que la llegada de Zuluaga sería el camino más lógico para fortalecerse en la competencia presidencial que se viene.



Como lo han dicho diferentes sectores, las coincidencias ideológicas del uribismo con varias fuerzas de esta convergencia de derecha y centroderecha son numerosas y se veía que lo más razonable sería que Zuluaga se uniría a ella sin mayores problemas. Pero ahora el panorama parece ser diferente.



Y por los lados del uribismo, EL TIEMPO pudo establecer que el tema también cayó mal. Varios sectores de esta tendencia piensan que a la familia Char le ha ido muy bien con la actual administración y que no se entiende cómo pueden poner sobre la mesa un veto de esta naturaleza.



Aunque en el uribismo en general hubo silencio este martes sobre este tema, el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, dio a conocer una carta a los colombianos, en la que dice que Óscar Iván Zuluaga es un “candidato con credibilidad” y de una “trayectoria transparente”. Uribe, sin embargo, no hace ninguna referencia directa a lo dicho por varios integrantes de Equipo por Colombia.

Gracias al esfuerzo de mis padres pude hacer echar pa’lante. Soy la prueba viva de que con oportunidades todos los colombianos podemos progresar. pic.twitter.com/IQRUQPenoG — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) January 11, 2022

Tras las opiniones de Char, Toro y Echeverry, el panorama para Zuluaga no parece sencillo. De un momento a otro pasó de haber sido invitado por el Partido Conservador a integrar esta coalición presidencial a tener una opinión adversa de tres de sus precandidatos.



Especialmente a pocos días de tomar una decisión en materia de alianzas, como lo reveló este diario el pasado fin de semana.



Por el momento, algunos observadores ven que el precandidato uribista tendría dos caminos: esperar una decisión formal de Equipo por Colombia sobre su posible ingreso, la cual podría incluso pasar por una votación interna entre sus precandidatos, o llevar al Centro Democrático solo a la primera vuelta presidencial, el próximo 29 de mayo, un escenario en el cual los resultados no podrían ser tan favorables como unidos a una convergencia.



Varios analistas han dicho que en la elección presidencial de este año prevalecerán las coaliciones y, seguramente, de ellas saldrían los protagonistas de la puja electoral, la cual cada vez se va apretando más.

