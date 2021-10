‘Hay que unirnos para derrotar a la izquierda populista’: Óscar I. Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga, uno de los cinco precandidatos del Centro Democrático (CD), asegura en esta entrevista con EL TIEMPO que en caso de ganar la consulta interna de esa colectividad buscará la unidad entre sectores afines para vencer a Gustavo Petro a quien considera “ una amenaza para la democracia” porque “es una persona que incita al odio, a la violencia, a la lucha de clases”.



Un amplio grupo de senadores del Centro Democrático han manifestado en público el apoyo a su candidatura ¿Usted se siente ganador?

Solo la encuesta determina quién es el ganador. Lo que significa ese apoyo de los congresistas es que atendieron mi llamado a unirnos alrededor de un propósito y es que nuestro partido ofrezca oportunidades para todos en Colombia, los jóvenes, las mujeres cabezas de hogar; y que luchemos unidos contra la corrupción y contra la inseguridad.



En esa consulta interna, ¿cuál es su rival a vencer?



El partido ya definió el mecanismo de selección: una encuesta y esa se divulga el 22 de noviembre. Somos 5 precandidatos, tengo un gran respeto y aprecio por cada uno de ellos, personas capaces, con méritos, y será la encuesta la que lo determine.



¿Usted cree que desde la Casa de Nariño se desearía que el candidato del uribismo fuera usted y no una aspirante como María Fernanda Cabal? ¿Por qué?



No. Yo no he sentido eso y me parece que la selección la hacen en la encuesta, los líderes, las bases y las personas a las que llaman, entonces no hay candidato distinto que quiera la mayoría en esa encuesta y que tenga afinidad con las ideas del uribismo.



El precandidato insiste en hacer una consulta interpartidista para "salvar a Colombia". Foto: Prensa Óscar Iván Zuluaga

A propósito de encuestas, todas las hechas hasta ahora dan como ganador a Gustavo Petro, ¿por qué cree que usted sí lo puede vencer?



Si uno mira las encuestas, el 50 por ciento responde que no saben por quién van a votar. Hay que esperar cómo se avanza en el proceso de elección de los candidatos. Yo propongo una unión de varios sectores políticos para llegar con un solo candidato y derrotar con votos la amenaza de la izquierda y del populismo para Colombia.



¿Cree que usted puede ser ese candidato que una a los sectores afines?



Estoy trabajando para eso. La primera meta es ganarme la candidatura del partido y luego avanzar. Propongo una consulta interpartidista con otros sectores políticos en el mes de marzo y tener un solo candidato. Hoy más que nunca tenemos que unirnos para poder defender la democracia, la iniciativa privada y la libertad.



¿Cuál sería, entonces, su rival a vencer en esa consulta interpartidista?



Depende de quienes participemos. He hablado mucho con Federico Gutiérrez, con Enrique Peñalosa, con Cambio Radical, con ‘La U’, Partido Conservador, con grupos cristianos e incluso con algunos sectores del partido Liberal. Invitarlos a que nos unamos y que cada uno participe con un candidato y que hagamos una consulta interpartidista y que el que tenga más votos y gane sea el candidato a la presidencia de esa coalición.



Pero, ¿cuál es el miedo a Petro? En un hipotético gobierno de él, ¿cómo cree que le irá al país?



No me gusta responder a preguntas hipotéticas, pero creo que Petro es una amenaza para la democracia, es una persona que incita al odio, a la violencia, a la lucha de clases. Lo vimos con la declaración de expropiarle a Uribe con un odio político. Eso es muy grave y refleja el talante y el estilo en que, en un caso, llegaría a gobernar a Colombia. Es un peligro para la democracia.



Siguiendo con las encuestas, todas reflejan una bajísima intención de voto para los candidatos del centro y de la derecha ¿a qué adjudica usted este fenómeno?



Estamos muy lejos de las elecciones, el país aún no está en modo electoral. Si revisa uno las encuestas pasadas, siempre es el mismo patrón. Los ciudadanos aún no están pensando en las justas presidenciales, están pensando en el problema de seguridad tan serio, problemas de corrupción y la necesidad de tener empleo. En la medida en que se acerquen las fechas, se verán encuestas que reflejen con más claridad ese ambiente electoral y ya con menor número de candidatos y nombres más definidos. Hoy son simples expectativas.



¿Usted cree que sí hay posibilidades de que CD continúe en el poder en el 2022?



Es importante la coalición, por encima del CD hay que hacer una coalición para salvar el país y la democracia, para así proteger temas esenciales como la familia, el concepto de libertad, la empresa privada y el emprendimiento. Eso es lo que tenemos que hacer para que no se repita lo que pasó hace tres meses en Perú.



¿Por qué?



No se unieron los sectores políticos y sociales a tiempo y hoy un gobierno de izquierda populista, que está generando desesperanza. En tres meses dos gabinetes, en tres semanas de Gobierno el 15 % de las reservas internacionales se fueron, los peruanos vendiendo sus activos por pánico y por miedo, saliendo por fuera del país.



Habla usted de unidad, pero en su partido se ve es una pelea intensa. ¿A qué se debe esa situación?



Saldremos unidos, le estamos dando ejemplo al país, se estimulan liderazgos, mujeres, personas con méritos como Alirio Barrera, estamos haciendo foros. No hay ningún partido que tenga eso. Estamos ya en cuatro foros, qué partido está haciendo el proceso abierto, ante la opinión, confrontando opiniones con respeto. El partido saldrá fortalecido y tendrá un candidato único.



Entonces, ¿el CD no está fracturado?



Hay una disputa sana, la política es eso: la confrontación de ideas y de propuestas, pero es una confrontación pacífica, amistosa, cordial. Eso es la política y eso es lo que hace nuestro partido y me siento muy orgulloso de que lo hagamos así.



El precandidato espera ganar la consulta del partido, pero reconoce que sus cuatro rivales tienen sus méritos. Foto: Prensa Óscar Iván Zuluaga



¿El expresidente Uribe le ha manifestado de alguna manera su apoyo a alguno de los precandidatos del CD y ha dicho algo sobre todas estas peleas?



El presidente Uribe está apoyando a todos los aspirantes y lo que le interesa es que el partido a través de una encuesta defina el candidato. Lo que estimula es esa discusión abierta, libre, con estos foros, y apoyará a quien gane en la encuesta.



El expresidente Uribe ha dicho que él ha perdido prestigio. ¿Cree que en esta situación tendrá la fuerza para volver a ganar unas elecciones?



El presidente Uribe le ha servido mucho a Colombia. Sus ocho años salvaron a Colombia, dignificaron un milagro económico y Colombia volvió a ser viable, desde lo económico y social. De hecho, fue en el gobierno Uribe donde se crearon las bases para el gran avance de la izquierda, gracias a la Seguridad Democrática, que protegió la vida e integridad de todos.



Pero, ¿hoy?



El país hoy tiene otras características y hay que avanzar hacia otras realidades, otros liderazgos y eso es lo que se está reflejando. Yo aspiro ser el candidato del CD para construir sobre las cosas buenas pero reconociendo los problemas que hoy tiene Colombia, que es un país en cabeza de la mujer, cuatro de cada diez hogares son mujeres cabeza de hogar, Colombia es una democracia joven, el 34% del censo electoral son jóvenes entre 18 y 34 años, es un país más exigente y vivimos en un mundo digital, requerimos de un gobierno digital, un país digital y una sociedad digital.



En el caso de que usted sea presidente de Colombia, ¿en qué se diferenciaría de Iván Duque?



Cada uno tiene su estilo y yo fundamentalmente he sido empresario, 20 años generando empleo bien remunerado, 30 años de servicio público al país. Tengo experiencia. Fui ministro de Hacienda en una época difícil y el país bien, fui candidato en el 2014, 7 millones de votos, hicieron trampa y por eso no pude ganar la presidencia.



Pero de llegar a la Casa de Nariño, ¿en qué pondrá el énfasis?

Quiero ejercer un liderazgo para recuperar la seguridad para los ciudadanos, enfrentar la delincuencia, el microtráfico, las estructuras criminales, para que los ciudadanos puedan salir tranquilos a la calle.



Muchas personas creen que el uribismo es uno de los extremos del país. Hay un rechazo a los extremos y por eso hay tantos partidos y precandidatos buscando el centro. El último caso, es el del partido de la U, que abandonó el uribismo para irse hacia el centro. ¿Cómo valora esto?



El uribisimo lo que busca es que los ciudadanos tengan seguridad y eso no tiene control político, lo que busca es que haya inversión para que haya desarrollo y emprendimiento, el uribismo lo que busca es fortalecer el bienestar familiar para que nuestros niños y jóvenes puedan tener la atención que se merecen, generar inversión es el único camino para construir empleo, fortalecer la empresa privada con responsabilidad social. Ese es el proyecto del CD y el uribismo que le proponemos a Colombia.



En caso de que gane, ¿qué hará en política exterior frente a la Venezuela de Nicolás Maduro?



Venezuela es una dictadura y se ha transformado en un narco Estado, ahí es donde funciona la retaguardia estratégica de las disidencias de las Farc y el Eln y desde donde se gesta el negocio del narcotráfico. Desde allí organizan atentados para Colombia y el narcotráfico tiene esa ruta, con la protección de los militares, la cúpula y la dictadura. Por eso el único camino de Colombia es apoyar la oposición venezolana hoy, con un presidente legítimo que es Juan Guaido, para buscar una presión con la comunidad internacional y obligar a que Venezuela pase a una transición a la democracia con elecciones libres, garantistas e independientes para la oposición.



¿Usted qué piensa de la extradición de Alex Saab?



La extradición de Alex Saab abre una luz de esperanza para poder desmoronar la corrupción del régimen. El diálogo en México que se ha iniciado con la comunidad internacional es el camino adecuado para que se pueda construir esa transición hacia la democracia.



El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en su visita a Colombia, le dio un espaldarazo al proceso de paz. ¿Cómo interpreta usted esas palabras?



Yo he dicho que el proceso, que el Acuerdo de la Habana, desde el punto de vista político internacional, no se puede desconocer, pero hay que hacer ajustes. Uno de los principales es que quienes han cometido crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, quienes reclutaron menores a la fuerza, quienes violaron niños y niñas, no pueden estar en el Congreso.



¿Insistirá usted en reformar la JEP? ¿En qué?

Necesita una sala especial de juzgamiento para los militares. Es inaceptable que los militares sean puestos al mismo nivel de quienes se aliaron con el narcotraficante para atentar contra los colombianos de bien.



Y a los exFarc, hoy en el partido Comunes, ¿qué les pedirá?

Hay que exigirles que cumplan lo que plantearon en el acuerdo, con la entrega de los bienes para reparar a las víctimas. Ahí hay tres aspectos esenciales que requieren esos Acuerdos para generar un mayor espíritu de reconciliación nacional y cambiar esa impunidad total que hoy tienen por qué no se pueda avanzar en esos términos.



El Congreso acaba de eliminar la Ley de Garantías, ¿cuál es su opinión sobre esto?



Públicamente advertí que me parece inconveniente. Creo que la sensibilidad ciudadana hoy es muy importante. Algo que a mi me preocupa es que los ciudadanos no confían ni en la política, ni en el Congreso, ni en los políticos y hay que pensar en ellos. Esa debe ser una prioridad. La aprobación de este artículo afecta aún más esa confianza ciudadana. Me parece que fue inconveniente la aprobación en la Ley del Presupuesto.



Ya calificó a Petro. También en una frase puede definir a:

Uribe: Trabajador incansable y amor por Colombia.

Duque: Estudioso

Rodrigo Londoño: Le hizo mucho daño a Colombia con sus acciones terroristas.

Sergio Fajardo: Muy tibio en sus posiciones.

Alejandro Gaviria: No estoy de acuerdo con legalizar las drogas. No tiene fe y no cree en nadie ni en nada.



LAURA CAMILA VARGAS

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LauraLacavap