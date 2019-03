El acuerdo de la oposición para 'lavar la ropa sucia en casa'

Tras varios agrios debates en redes sociales durante las últimas dos semanas, los rumores de una creciente división de la oposición estaban tomando fuerza. Para atajar esas versiones y, de fondo, tratar de resolver diferencias que sí los habían puesto a pelear internamente, líderes políticos como Gustavo Petro, Iván Cepeda y Angélica Lozano estuvieron en un almuerzo tras el cual, según la senadora de Alianza Verde, "quedaron resueltos los malentendidos”.

Uno de los acuerdos, según fuentes que conocieron de cerca ese encuentro realizado en Bogotá, fue 'lavar la ropa sucia en casa' y evitar las discusiones entre los sectores considerados como de izquierda y centro izquierda en foros públicos y, sobre todo, las redes sociales.



El pacto quedó sellado con una foto en la que aparecen Ángela María Robledo y Gustavo Petro (Colombia Humana), Angélica Lozano y León Fredy Muñoz (Alianza Verde), María José Pizarro (Decentes), Pablo Catatumbo, Benedicto de Jesús González (Farc) e Iván Cepeda y Alberto Castilla (Polo Democrático). Al encuentro asistieron otros parlamentarios, como Juanita Goebertus, pero no alcanzaron a aparecer en la fotografía, explicó Lozano, porque se tuvieron que ir antes de la imagen.

Resueltos los malentendidos.

Interesante almuerzo con colegas de toda la oposición. Acordamos protocolo político y logístico para futuras réplicas.

Prioridad el país, lo que nos une y respeto en la diferencia.



Faltan muchos en la foto porque se fueron antes. pic.twitter.com/CzBI68O6vc — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) 20 de marzo de 2019

La cita fue convocada luego de fuertes dardos de un lado y otro a través de la Radio.

En 'la W', el senador Gustavo Bolívar (uno de los alfiles de Petro) y Angélica Lozano, cabeza de los Verdes en la Cámara, se mostraron los dientes.



"No puede ser que a una persona que no firmó la moción de censura contra Carrasquilla (Alberto, ministro de Hacienda), que votó en blanco abriéndole el camino a Duque y que elogia al gobierno de Álvaro Uribe la hagan ver los medios como la nueva cara de la oposición", dijo Bolívar sobre Goebertus.



Lozano, quien ha sido una de las madrinas de la joven representante, cuestionó a su vez los “ataques de Petro contra la Alianza Verde” y defendió a Goebertus. "La molestia es de Petro y Bolívar. Quienes la postularon para hablar en la alocución de la oposición fue María José Pizarro y Cepeda y el partido Farc apoyaron la propuesta; y eso que ella fue su contraparte en las negociaciones de La Habana", aseveró en 'la W'.



En ese debate Gustavo Bolívar calificó de hipócritas a algunos miembros de la oposición, de quienes dijo que en público "dicen defender la paz pero les tienen asco a los congresistas del partido Farc".



Bolívar le dijo a EL TIEMPO que eso es una realidad en el Congreso: "Hay representantes que no se sientan al lado de la Farc para una foto porque les da piquiña, salen corriendo", reafirmó. Y agregó que el comportamiento de algunos sectores -sin dar nombres- no es coherente con todo lo que dicen por la paz.



Después del intercambio en La W se dio el almuerzo. Y al final, dijo Angélica Lozano en Twitter, la prioridad es “el país, lo que nos une y respeto en la diferencia”.



Allí se comprometieron a que cuando tengan diferencias y temas para discutir lo harán en privado y no en las redes sociales o en los medios de comunicación. Expresaron que los partidos de Gobierno y el mismo Gobierno están sacando provecho político de una oposición fragmentada y que no actúe en bloque.





Los problemas visibles comenzaron tras la réplica a la alocución en la que el presidente Iván Duque informó al país sobre sus seis objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



La joven representante a la Cámara Juanita Goebertus fue la encargada de estrenar el modelo de réplica a las alocuciones del presidenciales. A pesar de que desde un primer momento tomó, vía Twitter, activa participación en las críticas a las objeciones, finalmente Gustavo Petro no apareció en el video en el que detrás de Gobertus aparecían cabezas de todos los otros partidos de oposición.

El senador de la Colombia Humana, y quien obtuvo unos 8 millones de votos en la segunda vuelta presidencial, escribió en su cuenta de Twitter que no fue invitado a participar en la grabación: “Lamentable que no tengamos invitación al video de la réplica a Duque, espero que sean problemas de comunicación del Partido Verde”.



Las respuestas de los ‘verdes’ no se hicieron esperar. Antonio Sanguino, uno de los jefes de esa colectividad, aseguró que “todos los parlamentarios de oposición fueron informados.

Propuse que quien hiciera la replica tenia que hacerlo a nombre de toda la oposicion y convocara allí la movilización para el 19 de marzo.



Creo que la misma persona que olvidó invitarme, y soy parlamentario de la oposicion, cambio inconsultamente, la fecha de la movilización https://t.co/yLHZpQrVd8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) 14 de marzo de 2019

A esta disputa se le bajó el perfil. Sanguino desestimó el incidente y comentó que “lo más importante fue que el derecho de réplica se hizo y los partidos de oposición demostramos que vamos a defender el acuerdo de paz porque lo más importante es el bien del país”.



Lo mismo hizo Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Petro, quien afirmó que “la Bancada Alternativa está unida en torno a la defensa de la Paz”.

Pero las cosas no se quedaron ahí y hubo una nueva disputa después de que Petro arremetió contra el cambio de la fecha de la marcha en defensa de la JEP.



“Me parece que @JuanitaGoe es la persona indicada para la réplica y no me duele para nada que pueda expresarlo, lo que sí me parece es que debería contarnos quien le sugirió cambiar la fecha de la movilización que se había consensuado con los jóvenes”, trinó.



Ante eso Goebertus respondió: “Respetado Senador, en el chat de bancada de oposición se habló del 18 y en la grabación los presentes dijeron que así debía ser. Lástima que estemos hablando de fechas y de WhatsApp, en vez de sobre cómo transformar los territorios más afectados por la guerra”.

Respetado Senador,



En el chat de bancada de oposición se habló del 18 y en la grabación los presentes dijeron que así debía ser.



Lástima que estemos hablando de fechas y de whatsapp, en vez de sobre cómo transformar los territorios más afectados por la guerra.#UnidosPorLaPaz https://t.co/iH0hcPaGXM — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) 15 de marzo de 2019

.La semana arrancó con un nuevo round, esta vez entre Petro y la representante a la Cámara por Alianza Verde Catalina Ortiz, por el Plan de Desarrollo.



El jefe de la Colombia Humana les reclamó a los ‘Verdes’ por no haber firmado la ponencia negativa que presentaron algunos sectores de la oposición. Ortiz calificó a Petro de mentiroso, megalómano y totalitario: “¿Si no nos oponemos en los términos que él quiere, no vale nuestra oposición? ¿Solo él decide que es oposición?”, escribió en Twitter.



Ortiz agregó que nunca la buscaron para firmar la ponencia negativa de otros partidos y que, de igual forma, la Alianza Verde hizo su propia ponencia.

Otra prueba de lo mentiroso, megalómano y totalitario de @petrogustavo !! Los verdes radicamos ponencia NEGATIVA que duramos trabajando todo el fin de semana. Si no nos oponemos en los términos que él quiere, no vale nuestra oposición? Solo el decide que es oposición? 🤷🏽‍♀️ https://t.co/YgxAszgcHU — Catalina Ortiz 🌻 (@cataortizcamara) 19 de marzo de 2019

Ortiz agregó que nunca la buscaron para firmar la ponencia negativa de otros partidos y que, de igual forma, la Alianza Verde hizo su propia ponencia.



Gustavo Bolívar se vinculó a la discusión y salió en defensa del excandidato presidencial: “Nuestros asesores estuvieron toda la semana preguntando a distintos congresistas del Partido Verde si querían adherirse y firmar la ponencia negativa al Plan de Desarrollo y no fue posible”.



POLÍTICA