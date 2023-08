Congresistas de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical le solicitarán al Senado de la República que apruebe una proposición que le ordene al presidente Gustavo Petro un examen médico; esto, para determinar si el jefe de Gobierno tiene algún impedimento que le permita ocupar su cargo.



La solicitud se conoce un día después de que el presidente Petro faltó al Congreso Empresarial Colombiano que realizó la Andi en Cartagena. Y es que justamente uno de los argumentos de los congresistas Christian Garcés y Juan Espinal -vicepresidente II de la Cámara de Representantes- tiene que ver con las "constantes desapariciones" del jefe de Gobierno en sus viajes al exterior y con el incumplimiento a citas dentro del país.



“Ante el Senado, el representante Juan Espinal y yo radicaremos el martes una proposición para que sea aprobado que se le solicite al presidente Petro que, ante una junta médica, consiga un dictamen que permita saber si tiene la condición necesaria para gobernar el país, o si tiene una situación de incapacidad absoluta que lo obligue a dejar el cargo”, le dijo Garcés a Rcn Radio.



El representante a la Cámara por el Valle del Cauca agregó que el Senado es la instancia "competente para solicitar o asumir la investigación y la decisión en caso de problemas de salud del presidente".

Carlolina Arbeláez, representante de Cambio Radical. Foto: Prensa Cámara

Desde el partido Cambio Radical se sumaron a la solicitud. La representante Carolina Arbeláez señaló que no debería ser normal que los colombianos no conozcan las razones de los incumplimientos del presidente.



"Se puede solicitar ante la academia nacional de medicina que es una entidad que acompañaría una especie de comisión y un tribunal de ética médica que permitiría corroborar el estado de salud del presidente y esto le haría mucho bien al país", recogió RCN Radio.



En la agenda del mandatario estaba que programa que a las 11 de la mañana iba a participar en el 'Diálogo Social por la Seguridad, la Paz y la Vida' en la capital de Bolívar. Sin embargo, hacia el mediodía se anunció el aplazamiento del evento.



La consejera para las regiones, Sandra Ortiz, fue la que confirmó que el presidente Petro no iba a asistir. En la Presidencia no han dado cuenta de las razones del cambio en la agenda y si esto implica que el evento no se llevará a cabo de forma definitiva.



Por otro lado, el mandatario también era esperado en el evento de cierre del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, que también se lleva a cabo en Cartagena. En este caso, desde temprano se anunció que no asistiría y solo se dijo que ya en Cartagena se iba a contemplar si había un cambio en los planes.

REDACCIÓN POLÍTICA

