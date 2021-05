Oposición pide que mindefensa Molano renuncie a su cargo

Luego de varios días de protestas y denuncias de exceso de fuerza por parte de la Fuerza Pública, congresistas de la oposición han pedido la renuncia del ministro de Defensa Diego Molano, quien llegó a ese cargo el 6 de febrero de este año, tras el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo.



Frente a ello, la representante a la Cámara María José Pizarro trinó que "luego de los pronunciamientos de la @ONU_es y la UE, el Ministro de Defensa @Diego_Molano

debe renunciar".



Y agregó que "lo que está pasando en #Colombia son actos criminales que el mundo ya está condenando. Señor Molano, váyase ya".



La parlamentaria se refiere a la de denuncia de la representante en Colombia de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, quien señaló que hubo disparos de la Policía contra una misión humanitaria que estaba en Cali (suroeste) verificando la situación por las protestas contra el Gobierno.



Asimismo, la Unión Europea (UE) condenó este martes la violencia de las fuerzas de seguridad colombianas contra los manifestantes.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se sumó a esa petición. "Lo que sucede en Colombia es una masacre con armas del Estado contra la población civil, contra jóvenes que sueñan con un mejor país. Ministro @Diego_Molano debe renunciar y responder por semejante atrocidad. Gob. Nal. debe poner freno inmediato a esta tragedia", trinó.



Lo que sucede en Colombia es una masacre con armas del Estado contra la población civil, contra jóvenes que sueñan con un mejor país.



Ministro @Diego_Molano debe renunciar y responder por semejante atrocidad.



Por su parte, el senador Armando Benedetti sentenció en redes sociales: "¿@Diego_Molano usted está a cargo del Ministerio de Defensa? ¿Usted autorizó que la Fuerza Pública ande sin placas y atacando sin indentificación? ¿Está contento con los videos donde disparan a sangre fría a ciudadanos inermes? DETENGA ESTO O RENUNCIE (sic)".

Aunque no pidió su renuncia, el aspirante presidencial Sergio Fajardo sí pidió que el Gobierno "ordene a la fuerza pública: parar la violencia, condenar y detener los abusos".



"Presidente Duque los abusos de anoche son inocultables. La ciudadanía necesita la garantía de la seguridad y el respeto de los derechos humanos. Ordene a la fuerza pública: parar la violencia, condenar y detener los abusos. Primero la vida", escribió en Twitter.



